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إصابة 15 معتقلاً فلسطينيّاً في سجن إسرائيلي بـ"كورونا"

الاحتلال ألغى إعطاء الأسرى اللقاح

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأربعاء)، إصابة 15 معتقلاً فلسطينيّاً في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد في ذلك السجن إلى 53 منذ بداية يناير.

وأوضح النادي في بيان نقلته "رويترز"، أن عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين في سجن ريمون جنوب إسرائيل؛ وهما (2) و(6)، بعد أن كانت الإصابات محصورة في ثلاثة أقسام؛ وهي (1) و(3) و(4)، ليرتفع عدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى خمسة من أصل سبعة أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيراً.

وأضاف النادي أن الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن؛ الأمر الذي ينذر بكارثة.

وبيّن أن إدارة السجن أبلغت الأسرى بإلغاء إعطاء لقاح كورونا، الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة 15 معتقلاً فلسطينيّاً في سجن إسرائيلي بـ"كورونا"
سبق

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأربعاء)، إصابة 15 معتقلاً فلسطينيّاً في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد في ذلك السجن إلى 53 منذ بداية يناير.

وأوضح النادي في بيان نقلته "رويترز"، أن عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين في سجن ريمون جنوب إسرائيل؛ وهما (2) و(6)، بعد أن كانت الإصابات محصورة في ثلاثة أقسام؛ وهي (1) و(3) و(4)، ليرتفع عدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى خمسة من أصل سبعة أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيراً.

وأضاف النادي أن الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن؛ الأمر الذي ينذر بكارثة.

وبيّن أن إدارة السجن أبلغت الأسرى بإلغاء إعطاء لقاح كورونا، الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
05:10 PM

إصابة 15 معتقلاً فلسطينيّاً في سجن إسرائيلي بـ"كورونا"

الاحتلال ألغى إعطاء الأسرى اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الأربعاء)، إصابة 15 معتقلاً فلسطينيّاً في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد في ذلك السجن إلى 53 منذ بداية يناير.

وأوضح النادي في بيان نقلته "رويترز"، أن عدوى الفيروس انتقلت إلى قسمين جديدين في سجن ريمون جنوب إسرائيل؛ وهما (2) و(6)، بعد أن كانت الإصابات محصورة في ثلاثة أقسام؛ وهي (1) و(3) و(4)، ليرتفع عدد الأقسام التي ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى خمسة من أصل سبعة أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيراً.

وأضاف النادي أن الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن؛ الأمر الذي ينذر بكارثة.

وبيّن أن إدارة السجن أبلغت الأسرى بإلغاء إعطاء لقاح كورونا، الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم.

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