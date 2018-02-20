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"الفيصل" يطلع على مشروعات محافظات رابغ وخليص والكامل

تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 3 مليارات ريال

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على المشروعات المنجزة، والجاري تنفيذها في محافظات رابغ وخليص والكامل، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من ثلاثة مليارات ريال.

ولدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات الثلاث؛ استعرض مشروعات التنمية في محافظة رابغ التي بلغت قيمتها مليارًا و٩٠٠ مليون ريال، ونحو ٩٠٠ مليون في محافظة خليص، وأخيرًا ٤٠٥ ملايين ريال في محافظة الكامل، وشملت تلك المشاريع جوانب البلديات والطرق والكهرباء والمياه وغيرها.

كما وافق الأمير خالد الفيصل على البدء في مشروع الواجهة البحرية لفرع جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة رابغ، الذي سيطرح خلال الأيام المقبلة للتنفيذ.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ١٢٠ ألف متر مربع، كما تقدر تكلفة المرحلة الأولى بنحو ٥٠ مليون ريال، وتضم الواجهة البحرية شواطئ رملية، وممرات مشاة، ومسطحات خضراء، ومناطق مخصصة للألعاب، ومرسى مصغرًا للأغراض التعليمية، إضافة إلى مبان للخدمات.

وخلال زيارته التقى عددًا من أهالي محافظات رابغ وخليص والكامل، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات التنمية في محافظاتهم، أعقب ذلك عقد لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال، تخلله طرح الفرص الاستثمارية في هذه المحافظات.

ثم انتقل الأمير خالد الفيصل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ووقف ميدانيًّا على بعض المشاريع المنجزة فيها.

كما دفع أمير منطقة مكة المكرمة بـ1026 شابًّا وشابة من أبناء محافظة رابغ والمراكز والقرى والهجر التابعة لها إلى سوق العمل.

وتأتي هذه الدفعة الثالثة ضمن برنامج "طموح" الذي تبنى فكرته الأمير خالد الفيصل عام ١٤٣٠، وصولًا إلى تخريج خمسة آلاف شاب وشابة بنهاية العام الحالي ٢٠١٨م.

وتشكلت نواة البرنامج عام 1430هــ إبان زيارة أمير منطقة مكة المكرمة لرابغ، ضمن جولاته التفقدية للمحافظات، ولدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، وجّه بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والميناء والشركات، وأن تتخطى هذه المنشآت الأسوار وتنقل تجربتها لأبناء المحافظة بتدريبهم وتوظيفهم ليكونوا سواعد فاعلة تبني الوطن وتسهم في نهضته والارتقاء به.

يذكر أن أول دورة التدريبية لبرنامج "طموح" انطلقت برعاية من الأمير خالد الفيصل، وشهدت مرحلة التسجيل إقبالًا كبيرًا من الشباب السعودي؛ إذ تم تسجيل أكثر من أربعة آلاف متقدم ومتقدمة، تلا ذلك تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لكل المتقدمين والمتقدمات والتي اعتمدت على قياس مدى الالتزام والجدية لديهم.

ويعتبر برنامج "طموح" واحدًا من البرامج المهمة في إطار تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص؛ لخدمة أبناء وبنات الوطن في المنطقة، كذلك إحدى المبادرات الاجتماعية للمساهمة في تحقيق استراتيجية المنطقة المبنية على بناء الإنسان وتنمية المكان؛ كونه يهدف في المقام الأول لتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم المعرفية والمهنية على أيدي مدربين معتمدين ومحترفين.

كما يقدم محتوى متكاملاً لاكتساب مهارات احترافية وتنافسية تؤهل أبناء وبنات الوطن للدخول إلى مجالات مختلفة في سوق العمل.

ويعتبر البرنامج أيضًا واحدًا من أهم برامج التنمية المستدامة التي تتبعها استراتيجية المدينة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة مثالية للعمل والسكن؛ الأمر الذي يعزز توجهها للمساهمة في بناء مجتمع سعودي متقدم تتوافر فيه كافة مواصفات الحياة العصرية.

وتم تخصيص برنامج "طموح" للشباب والشابات السعوديين بين عمر 17 إلى 25 عامًا لينضموا لخطة تدريبية متكاملة تستمر أربعة أشهر مكثفة، لتعلم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى منهج خاص بإدارة الأعمال وإنشاء المشاريع الصغيرة.

ويتبع البرنامج أسلوبًا حديثًا في التدريب بالدمج بين الدراسة النظرية والنشاطات العملية المختلفة التي تحتوي على ورش عمل وزيارات متفرقة إلى الشركات والمصانع للتعرف عن قرب على عالم الأعمال والصناعات المهنية أيضاً.

يُذكر أن أمير مكة سيختتم غدًا الأربعاء، زياراته لمحافظات المنطقة بمحافظة جدة؛ حيث يرأس المجلس المحلي، ويطلع على مشاريع التنمية فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يطلع على مشروعات محافظات رابغ وخليص والكامل
سبق

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على المشروعات المنجزة، والجاري تنفيذها في محافظات رابغ وخليص والكامل، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من ثلاثة مليارات ريال.

ولدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات الثلاث؛ استعرض مشروعات التنمية في محافظة رابغ التي بلغت قيمتها مليارًا و٩٠٠ مليون ريال، ونحو ٩٠٠ مليون في محافظة خليص، وأخيرًا ٤٠٥ ملايين ريال في محافظة الكامل، وشملت تلك المشاريع جوانب البلديات والطرق والكهرباء والمياه وغيرها.

كما وافق الأمير خالد الفيصل على البدء في مشروع الواجهة البحرية لفرع جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة رابغ، الذي سيطرح خلال الأيام المقبلة للتنفيذ.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ١٢٠ ألف متر مربع، كما تقدر تكلفة المرحلة الأولى بنحو ٥٠ مليون ريال، وتضم الواجهة البحرية شواطئ رملية، وممرات مشاة، ومسطحات خضراء، ومناطق مخصصة للألعاب، ومرسى مصغرًا للأغراض التعليمية، إضافة إلى مبان للخدمات.

وخلال زيارته التقى عددًا من أهالي محافظات رابغ وخليص والكامل، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات التنمية في محافظاتهم، أعقب ذلك عقد لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال، تخلله طرح الفرص الاستثمارية في هذه المحافظات.

ثم انتقل الأمير خالد الفيصل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ووقف ميدانيًّا على بعض المشاريع المنجزة فيها.

كما دفع أمير منطقة مكة المكرمة بـ1026 شابًّا وشابة من أبناء محافظة رابغ والمراكز والقرى والهجر التابعة لها إلى سوق العمل.

وتأتي هذه الدفعة الثالثة ضمن برنامج "طموح" الذي تبنى فكرته الأمير خالد الفيصل عام ١٤٣٠، وصولًا إلى تخريج خمسة آلاف شاب وشابة بنهاية العام الحالي ٢٠١٨م.

وتشكلت نواة البرنامج عام 1430هــ إبان زيارة أمير منطقة مكة المكرمة لرابغ، ضمن جولاته التفقدية للمحافظات، ولدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، وجّه بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والميناء والشركات، وأن تتخطى هذه المنشآت الأسوار وتنقل تجربتها لأبناء المحافظة بتدريبهم وتوظيفهم ليكونوا سواعد فاعلة تبني الوطن وتسهم في نهضته والارتقاء به.

يذكر أن أول دورة التدريبية لبرنامج "طموح" انطلقت برعاية من الأمير خالد الفيصل، وشهدت مرحلة التسجيل إقبالًا كبيرًا من الشباب السعودي؛ إذ تم تسجيل أكثر من أربعة آلاف متقدم ومتقدمة، تلا ذلك تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لكل المتقدمين والمتقدمات والتي اعتمدت على قياس مدى الالتزام والجدية لديهم.

ويعتبر برنامج "طموح" واحدًا من البرامج المهمة في إطار تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص؛ لخدمة أبناء وبنات الوطن في المنطقة، كذلك إحدى المبادرات الاجتماعية للمساهمة في تحقيق استراتيجية المنطقة المبنية على بناء الإنسان وتنمية المكان؛ كونه يهدف في المقام الأول لتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم المعرفية والمهنية على أيدي مدربين معتمدين ومحترفين.

كما يقدم محتوى متكاملاً لاكتساب مهارات احترافية وتنافسية تؤهل أبناء وبنات الوطن للدخول إلى مجالات مختلفة في سوق العمل.

ويعتبر البرنامج أيضًا واحدًا من أهم برامج التنمية المستدامة التي تتبعها استراتيجية المدينة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة مثالية للعمل والسكن؛ الأمر الذي يعزز توجهها للمساهمة في بناء مجتمع سعودي متقدم تتوافر فيه كافة مواصفات الحياة العصرية.

وتم تخصيص برنامج "طموح" للشباب والشابات السعوديين بين عمر 17 إلى 25 عامًا لينضموا لخطة تدريبية متكاملة تستمر أربعة أشهر مكثفة، لتعلم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى منهج خاص بإدارة الأعمال وإنشاء المشاريع الصغيرة.

ويتبع البرنامج أسلوبًا حديثًا في التدريب بالدمج بين الدراسة النظرية والنشاطات العملية المختلفة التي تحتوي على ورش عمل وزيارات متفرقة إلى الشركات والمصانع للتعرف عن قرب على عالم الأعمال والصناعات المهنية أيضاً.

يُذكر أن أمير مكة سيختتم غدًا الأربعاء، زياراته لمحافظات المنطقة بمحافظة جدة؛ حيث يرأس المجلس المحلي، ويطلع على مشاريع التنمية فيها.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
05:25 PM

"الفيصل" يطلع على مشروعات محافظات رابغ وخليص والكامل

تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 3 مليارات ريال

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عبدالله الراجحي - جدة
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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على المشروعات المنجزة، والجاري تنفيذها في محافظات رابغ وخليص والكامل، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من ثلاثة مليارات ريال.

ولدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات الثلاث؛ استعرض مشروعات التنمية في محافظة رابغ التي بلغت قيمتها مليارًا و٩٠٠ مليون ريال، ونحو ٩٠٠ مليون في محافظة خليص، وأخيرًا ٤٠٥ ملايين ريال في محافظة الكامل، وشملت تلك المشاريع جوانب البلديات والطرق والكهرباء والمياه وغيرها.

كما وافق الأمير خالد الفيصل على البدء في مشروع الواجهة البحرية لفرع جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة رابغ، الذي سيطرح خلال الأيام المقبلة للتنفيذ.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ١٢٠ ألف متر مربع، كما تقدر تكلفة المرحلة الأولى بنحو ٥٠ مليون ريال، وتضم الواجهة البحرية شواطئ رملية، وممرات مشاة، ومسطحات خضراء، ومناطق مخصصة للألعاب، ومرسى مصغرًا للأغراض التعليمية، إضافة إلى مبان للخدمات.

وخلال زيارته التقى عددًا من أهالي محافظات رابغ وخليص والكامل، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات التنمية في محافظاتهم، أعقب ذلك عقد لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال، تخلله طرح الفرص الاستثمارية في هذه المحافظات.

ثم انتقل الأمير خالد الفيصل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ووقف ميدانيًّا على بعض المشاريع المنجزة فيها.

كما دفع أمير منطقة مكة المكرمة بـ1026 شابًّا وشابة من أبناء محافظة رابغ والمراكز والقرى والهجر التابعة لها إلى سوق العمل.

وتأتي هذه الدفعة الثالثة ضمن برنامج "طموح" الذي تبنى فكرته الأمير خالد الفيصل عام ١٤٣٠، وصولًا إلى تخريج خمسة آلاف شاب وشابة بنهاية العام الحالي ٢٠١٨م.

وتشكلت نواة البرنامج عام 1430هــ إبان زيارة أمير منطقة مكة المكرمة لرابغ، ضمن جولاته التفقدية للمحافظات، ولدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي، وجّه بأن يستفيد أبناء المحافظة من وجود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والميناء والشركات، وأن تتخطى هذه المنشآت الأسوار وتنقل تجربتها لأبناء المحافظة بتدريبهم وتوظيفهم ليكونوا سواعد فاعلة تبني الوطن وتسهم في نهضته والارتقاء به.

يذكر أن أول دورة التدريبية لبرنامج "طموح" انطلقت برعاية من الأمير خالد الفيصل، وشهدت مرحلة التسجيل إقبالًا كبيرًا من الشباب السعودي؛ إذ تم تسجيل أكثر من أربعة آلاف متقدم ومتقدمة، تلا ذلك تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لكل المتقدمين والمتقدمات والتي اعتمدت على قياس مدى الالتزام والجدية لديهم.

ويعتبر برنامج "طموح" واحدًا من البرامج المهمة في إطار تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص؛ لخدمة أبناء وبنات الوطن في المنطقة، كذلك إحدى المبادرات الاجتماعية للمساهمة في تحقيق استراتيجية المنطقة المبنية على بناء الإنسان وتنمية المكان؛ كونه يهدف في المقام الأول لتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم المعرفية والمهنية على أيدي مدربين معتمدين ومحترفين.

كما يقدم محتوى متكاملاً لاكتساب مهارات احترافية وتنافسية تؤهل أبناء وبنات الوطن للدخول إلى مجالات مختلفة في سوق العمل.

ويعتبر البرنامج أيضًا واحدًا من أهم برامج التنمية المستدامة التي تتبعها استراتيجية المدينة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة مثالية للعمل والسكن؛ الأمر الذي يعزز توجهها للمساهمة في بناء مجتمع سعودي متقدم تتوافر فيه كافة مواصفات الحياة العصرية.

وتم تخصيص برنامج "طموح" للشباب والشابات السعوديين بين عمر 17 إلى 25 عامًا لينضموا لخطة تدريبية متكاملة تستمر أربعة أشهر مكثفة، لتعلم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى منهج خاص بإدارة الأعمال وإنشاء المشاريع الصغيرة.

ويتبع البرنامج أسلوبًا حديثًا في التدريب بالدمج بين الدراسة النظرية والنشاطات العملية المختلفة التي تحتوي على ورش عمل وزيارات متفرقة إلى الشركات والمصانع للتعرف عن قرب على عالم الأعمال والصناعات المهنية أيضاً.

يُذكر أن أمير مكة سيختتم غدًا الأربعاء، زياراته لمحافظات المنطقة بمحافظة جدة؛ حيث يرأس المجلس المحلي، ويطلع على مشاريع التنمية فيها.

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