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إعادة تشكيل لجنة الاحتراف..  برئاسة جابر الجهني

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة جابر بن سعد الجهني، ومتعب بن حمد الأحمد نائباً له.

وتضم اللجنة في عضويتها عبد الله بن سامي الدريس، وعبد الرحمن بن حسين العروي، وخالد بن عبد الرزاق معاذ.

يذكر أن الاتحاد السعودي قد أصدر قراراً في شهر أغسطس الماضي بتكليف جابر الجهني برئاسة لجنة الاحتراف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعادة تشكيل لجنة الاحتراف..  برئاسة جابر الجهني
سبق

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة جابر بن سعد الجهني، ومتعب بن حمد الأحمد نائباً له.

وتضم اللجنة في عضويتها عبد الله بن سامي الدريس، وعبد الرحمن بن حسين العروي، وخالد بن عبد الرزاق معاذ.

يذكر أن الاتحاد السعودي قد أصدر قراراً في شهر أغسطس الماضي بتكليف جابر الجهني برئاسة لجنة الاحتراف.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:29 PM

إعادة تشكيل لجنة الاحتراف..  برئاسة جابر الجهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة جابر بن سعد الجهني، ومتعب بن حمد الأحمد نائباً له.

وتضم اللجنة في عضويتها عبد الله بن سامي الدريس، وعبد الرحمن بن حسين العروي، وخالد بن عبد الرزاق معاذ.

يذكر أن الاتحاد السعودي قد أصدر قراراً في شهر أغسطس الماضي بتكليف جابر الجهني برئاسة لجنة الاحتراف.

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