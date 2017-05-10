السفارة السعودية بأستراليا توزّع سلالاً غذائية على الصائمين والمتأثرين بتدابير مواجهة "كورونا"

ضمن برنامج الملك.. وتُشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية

وزّعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا سلال غذائية للصائمين في شهر رمضان المبارك والمتأثرين بتدابير وباء كورونا في أستراليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإفطار الصائمين بالتعاون مع المراكز الإسلامية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ لتنفيذ برنامج إفطار صائم، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في كلمة بهذه المناسبة: إن برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بأستراليا يأتي امتداداً للمشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك؛ تطبيقاً لما دأبت عليه المملكة في مساعدة، ودعم المسلمين ومدّ جسور التعاون لجميع الأمم والشعوب في كل دول العالم.

وأوضح السفير "السليم" أن السفارة قامت مع الجمعيات والمراكز الإسلامية بتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية على الصائمين في كل من أستراليا والجزر المجاورة في جمهورية فيجي وجزر سليمان والجزر المجاورة فانواتو وجزر كيريباتي وغينيا الجديدة، وعملت على إيصال هذه السلال لمنازل العائلات الأكثر حاجة والمسنين وذوي الحاجات الإضافية مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الأمر الذي يبادله المسلمين في تلك الدول بعبارات الشكر والتقدير.

واختتم السفير "السليم" كلمته، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيراً؛ نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.