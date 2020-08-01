النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وخالية من الانبعاثات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي؛ وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبو ظبي.

وقال محمد بن راشد: «نجحت فِرَق العمل في تحميل حِزَم الوقود النووي، وإجراء اختبارات شاملة، وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز».

وأضاف: «الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات، الإمارات شطرت الذرة، وتريد استكشاف المجرة، رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة، لا شيء مستحيل».

الإمارات

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي
سبق

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي؛ وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبو ظبي.

وقال محمد بن راشد: «نجحت فِرَق العمل في تحميل حِزَم الوقود النووي، وإجراء اختبارات شاملة، وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز».

وأضاف: «الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات، الإمارات شطرت الذرة، وتريد استكشاف المجرة، رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة، لا شيء مستحيل».

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:44 AM

الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وخالية من الانبعاثات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,866

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي؛ وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبو ظبي.

وقال محمد بن راشد: «نجحت فِرَق العمل في تحميل حِزَم الوقود النووي، وإجراء اختبارات شاملة، وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز».

وأضاف: «الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات، الإمارات شطرت الذرة، وتريد استكشاف المجرة، رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة، لا شيء مستحيل».

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,591
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,326

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة