مدير تعليم صبيا يزور عددًا من مدارس جبال هروب ويلتقي الطالب تركي هروبي

اطلع على سير الحصص الدراسية ونِسَب وآلية الدخول على منصة "مدرستي"

وقف اليوم ‏مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، على عدد من المدارس بمكتب تعليم هروب بهدف الاطلاع على أداء المدارس، وسير الحصص الدراسية، ونِسَب وآلية الدخول على منصة "مدرستي"، واستخدام تطبيق التميز، والتحديات التي تواجه المعلمين والطلاب، والبدائل المطروحة، وطرق الاستفادة منها وتوظيفها لصالح العملية التعليمية، إضافة للوقوف على التجارب المتنوعة في المدارس، ومتابعة عمليات الدعم الفني المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

وزار خرمي الطالب تركي هروبي، صاحب الصورة الشهيرة، وهو أحد طلاب مدرسة منجد، الذي انتشرت صورته أثناء استخدام منصة "مدرستي"؛ ليبرهن نهل العلم النافع من خلالها في رسالة واضحة لوصول الخدمة التعليمية لكل منطقة وبقعة من وطننا الغالي.

وكرم مدير تعليم صبيا خلال زيارته مدرسة جبل المعادي الابتدائية قائد المدرسة عبدالله المالكين والمعلم محمد دغريري، وطاقم المدرسة، مشيدًا بمبادرات معلمي ومشرفي وإداريي تعليم صبيا في مدارس الإدارة كافة، وما نفذوه من زيارات للطلبة في منازلهم، خاصة في الأماكن النائية لتقديم الدعم الفني لهم، وتدريبهم على منصة مدرستي. ووقف بشكل فعلي على استخدام الطلاب المنصة، وخصوصًا بعد تدريبهم ومساعدتهم بالإمكانات التي تساهم في استمرارهم بالتعلم عن بُعد.

وأكد الدكتور الخرمي خلال جولته ضرورة التكامل بين الأسرة والمدرسة، ودور المرشدين والمرشدات في متابعة دخول وغياب الطلاب والطالبات، والتواصل مع أولياء الأمور.

كما ثمّن مدير تعليم صبيا حرص الأقسام ومكاتب التعليم في إدارة تعليم صبيا على الجدية والجاهزية، وتنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول لمنصة مدرستي. مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم بهدف ضمان استمرارية عملية التعلم من خلال البدائل والمنصات التعليمية المتعددة، التي يستفيد منها أكثر من ١٤٨ ألف طالب وطالبة في تسع محافظات، تشرف عليها إدارة تعليم صبيا تعليميًّا.