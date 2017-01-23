النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كندية تريد بيع منزلها .. وتضع شرطاً طريفاً لمَن يرغب في الشراء

عرضت امرأة كندية منزلها الريفي للبيع، لكنها اشترطت طريقة غريبة على كل مَن يرغب في التقدم لشراء المنزل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.

وتريد المرأة التي تدعى "ألا فاغنر"؛ بيع منزلها مقابل 1.7 مليون دولار، لكنها قرّرت في وقت سابق من هذا الشهر طريقة غير تقليدية للراغبين في شراء العقار، تتمثل في الدخول في مسابقة للظفر بالمنزل الواقع في مقاطعة ألبرتا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وينبغي للمهتمين بالمنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 4 آلاف قدم مربعة، دفع رسوم للدخول في المسابقة بقيمة 25 دولاراً، وكتابة مقال من صفحة واحدة يتحدثون فيه عن أنفسهم ولماذا يعتقدون أنهم يستحقون المنزل؟

وستفحص فاغنر؛ أكثر القصص إقناعاً من أجل التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة، إذ سيتم اختيار 500 من المتأهلين للتصفيات النهائية وستراجع خطاباتهم لجنة مستقلة من الحكام، الذين سيحدّدون الفائز ويعلنون صاحب المنزل الجديد.

وسيتم التبرع بخمسة في المئة من صافي الربح، إلى ملجأ للنساء في كالغاري، وفق ما ذكرت شبكة CTV التلفزيونية.. وتستمر المسابقة ما بين ثلاثة وستة أشهر.

ويُوصف المنزل بأنه "قصر ريفي" مصمّم على الطراز الريفي الجورجي، ويحتوي على 3 غرف نوم و3 حمامات كاملة، ويطل على منظر بانورامي رائع.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كندية تريد بيع منزلها .. وتضع شرطاً طريفاً لمَن يرغب في الشراء
سبق

عرضت امرأة كندية منزلها الريفي للبيع، لكنها اشترطت طريقة غريبة على كل مَن يرغب في التقدم لشراء المنزل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.

وتريد المرأة التي تدعى "ألا فاغنر"؛ بيع منزلها مقابل 1.7 مليون دولار، لكنها قرّرت في وقت سابق من هذا الشهر طريقة غير تقليدية للراغبين في شراء العقار، تتمثل في الدخول في مسابقة للظفر بالمنزل الواقع في مقاطعة ألبرتا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وينبغي للمهتمين بالمنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 4 آلاف قدم مربعة، دفع رسوم للدخول في المسابقة بقيمة 25 دولاراً، وكتابة مقال من صفحة واحدة يتحدثون فيه عن أنفسهم ولماذا يعتقدون أنهم يستحقون المنزل؟

وستفحص فاغنر؛ أكثر القصص إقناعاً من أجل التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة، إذ سيتم اختيار 500 من المتأهلين للتصفيات النهائية وستراجع خطاباتهم لجنة مستقلة من الحكام، الذين سيحدّدون الفائز ويعلنون صاحب المنزل الجديد.

وسيتم التبرع بخمسة في المئة من صافي الربح، إلى ملجأ للنساء في كالغاري، وفق ما ذكرت شبكة CTV التلفزيونية.. وتستمر المسابقة ما بين ثلاثة وستة أشهر.

ويُوصف المنزل بأنه "قصر ريفي" مصمّم على الطراز الريفي الجورجي، ويحتوي على 3 غرف نوم و3 حمامات كاملة، ويطل على منظر بانورامي رائع.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:18 AM

كندية تريد بيع منزلها .. وتضع شرطاً طريفاً لمَن يرغب في الشراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,041

عرضت امرأة كندية منزلها الريفي للبيع، لكنها اشترطت طريقة غريبة على كل مَن يرغب في التقدم لشراء المنزل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.

وتريد المرأة التي تدعى "ألا فاغنر"؛ بيع منزلها مقابل 1.7 مليون دولار، لكنها قرّرت في وقت سابق من هذا الشهر طريقة غير تقليدية للراغبين في شراء العقار، تتمثل في الدخول في مسابقة للظفر بالمنزل الواقع في مقاطعة ألبرتا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وينبغي للمهتمين بالمنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 4 آلاف قدم مربعة، دفع رسوم للدخول في المسابقة بقيمة 25 دولاراً، وكتابة مقال من صفحة واحدة يتحدثون فيه عن أنفسهم ولماذا يعتقدون أنهم يستحقون المنزل؟

وستفحص فاغنر؛ أكثر القصص إقناعاً من أجل التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة، إذ سيتم اختيار 500 من المتأهلين للتصفيات النهائية وستراجع خطاباتهم لجنة مستقلة من الحكام، الذين سيحدّدون الفائز ويعلنون صاحب المنزل الجديد.

وسيتم التبرع بخمسة في المئة من صافي الربح، إلى ملجأ للنساء في كالغاري، وفق ما ذكرت شبكة CTV التلفزيونية.. وتستمر المسابقة ما بين ثلاثة وستة أشهر.

ويُوصف المنزل بأنه "قصر ريفي" مصمّم على الطراز الريفي الجورجي، ويحتوي على 3 غرف نوم و3 حمامات كاملة، ويطل على منظر بانورامي رائع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,612
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,297
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,560
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,484

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة