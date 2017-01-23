كندية تريد بيع منزلها .. وتضع شرطاً طريفاً لمَن يرغب في الشراء

عرضت امرأة كندية منزلها الريفي للبيع، لكنها اشترطت طريقة غريبة على كل مَن يرغب في التقدم لشراء المنزل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.

وتريد المرأة التي تدعى "ألا فاغنر"؛ بيع منزلها مقابل 1.7 مليون دولار، لكنها قرّرت في وقت سابق من هذا الشهر طريقة غير تقليدية للراغبين في شراء العقار، تتمثل في الدخول في مسابقة للظفر بالمنزل الواقع في مقاطعة ألبرتا، حسب "سكاي نيوز عربية".

وينبغي للمهتمين بالمنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 4 آلاف قدم مربعة، دفع رسوم للدخول في المسابقة بقيمة 25 دولاراً، وكتابة مقال من صفحة واحدة يتحدثون فيه عن أنفسهم ولماذا يعتقدون أنهم يستحقون المنزل؟

وستفحص فاغنر؛ أكثر القصص إقناعاً من أجل التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة، إذ سيتم اختيار 500 من المتأهلين للتصفيات النهائية وستراجع خطاباتهم لجنة مستقلة من الحكام، الذين سيحدّدون الفائز ويعلنون صاحب المنزل الجديد.

وسيتم التبرع بخمسة في المئة من صافي الربح، إلى ملجأ للنساء في كالغاري، وفق ما ذكرت شبكة CTV التلفزيونية.. وتستمر المسابقة ما بين ثلاثة وستة أشهر.

ويُوصف المنزل بأنه "قصر ريفي" مصمّم على الطراز الريفي الجورجي، ويحتوي على 3 غرف نوم و3 حمامات كاملة، ويطل على منظر بانورامي رائع.