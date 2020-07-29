الصين: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا
من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محلياً
أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.
ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.
كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وقوانجدونج.
الصين
فيروس كورونا الجديد
الصين: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-29
أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.
ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.
كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وقوانجدونج.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:30 AM
الصين: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا
من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محلياً
أعلنت الصين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، من بينها 98 حالة انتقال للعدوى محليا.
ووفقا لأحدث بيانات اللجنة الصحية الوطنية، تم تسجيل 89 إصابة في إقليم شينجيانج، الذي شهد أحدث موجة لتفشي الفيروس، في ارتفاع كبير مقارنة بالأيام السابقة.
كما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وقوانجدونج.