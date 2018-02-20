النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغنام" يرعى انطلاق تصفيات مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض

تستهدف ١١٥ مدرسة أهلية وحكومية للتحفيظ بمعدل طالب من كل مدرسة

افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، مسابقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم، التي تستضيفها مدارس المنهل بحي التعاون.

وأكد "الغنام" حرص الإدارة ومنسوبيها على مسابقات تحفيظ القرآن الكريم؛ مشيراً إلى أنها من أولويات الإدارة في خطتها العامة للبرامج والمسابقات والأنشطة؛ معبراً عن سعادته بمشاهدة ومشاركة الطلاب ومساعدتهم في تحفيظ القرآن الكريم.

وقدّم "الغنام" التهنئة للطلاب المشاركين في المسابقة وأولياء أمورهم؛ لحرصهم على حفظ القرآن الكريم والتمكن منه، كما قدّم شكره لإدارة التوعية الإسلامية وللمشرفين والمعلمين القائمين على المسابقة ولإدارة ومشرفي مدارس المنهل؛ لاستضافتهم فعاليات المسابقة.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الطالب خالد الحربي قصيدةً وطنية، بعد ذلك كرّم "الغنام" الطلاب المشاركين في المسابقة والمعلمين المشرفين عليها.

من جهته أوضح مدير التوعية الإسلامية بـ"تعليم الرياض" أحمد الخميس، أن المسابقة تحظى سنوياً بمشاركة كبيرة من قِبَل الطلاب؛ مشيراً إلى أن المسابقة تؤهل الفائزين بها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

من جانبه، بيّن المشرف على المسابقة عبدالله الحميدي، أن المسابقة تستهدف ١١٥ مدرسةً أهليةً وحكومية للتحفيظ، بمعدل طالب من كل مدرسة؛ مشيراً إلى وجود ثلاث لجان لاختبار الطلاب؛ حيث يتم التسميع واختبار طلاب المرحلة الابتدائية في الفرع الأول المتمثل في حفظ ١٥ جزءاً من القرآن؛ أما طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فسيكون في القرآن كاملاً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الغنام" يرعى انطلاق تصفيات مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض
سبق

افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، مسابقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم، التي تستضيفها مدارس المنهل بحي التعاون.

وأكد "الغنام" حرص الإدارة ومنسوبيها على مسابقات تحفيظ القرآن الكريم؛ مشيراً إلى أنها من أولويات الإدارة في خطتها العامة للبرامج والمسابقات والأنشطة؛ معبراً عن سعادته بمشاهدة ومشاركة الطلاب ومساعدتهم في تحفيظ القرآن الكريم.

وقدّم "الغنام" التهنئة للطلاب المشاركين في المسابقة وأولياء أمورهم؛ لحرصهم على حفظ القرآن الكريم والتمكن منه، كما قدّم شكره لإدارة التوعية الإسلامية وللمشرفين والمعلمين القائمين على المسابقة ولإدارة ومشرفي مدارس المنهل؛ لاستضافتهم فعاليات المسابقة.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الطالب خالد الحربي قصيدةً وطنية، بعد ذلك كرّم "الغنام" الطلاب المشاركين في المسابقة والمعلمين المشرفين عليها.

من جهته أوضح مدير التوعية الإسلامية بـ"تعليم الرياض" أحمد الخميس، أن المسابقة تحظى سنوياً بمشاركة كبيرة من قِبَل الطلاب؛ مشيراً إلى أن المسابقة تؤهل الفائزين بها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

من جانبه، بيّن المشرف على المسابقة عبدالله الحميدي، أن المسابقة تستهدف ١١٥ مدرسةً أهليةً وحكومية للتحفيظ، بمعدل طالب من كل مدرسة؛ مشيراً إلى وجود ثلاث لجان لاختبار الطلاب؛ حيث يتم التسميع واختبار طلاب المرحلة الابتدائية في الفرع الأول المتمثل في حفظ ١٥ جزءاً من القرآن؛ أما طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فسيكون في القرآن كاملاً.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
12:30 PM

"الغنام" يرعى انطلاق تصفيات مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض

تستهدف ١١٥ مدرسة أهلية وحكومية للتحفيظ بمعدل طالب من كل مدرسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
142

افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، مسابقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم، التي تستضيفها مدارس المنهل بحي التعاون.

وأكد "الغنام" حرص الإدارة ومنسوبيها على مسابقات تحفيظ القرآن الكريم؛ مشيراً إلى أنها من أولويات الإدارة في خطتها العامة للبرامج والمسابقات والأنشطة؛ معبراً عن سعادته بمشاهدة ومشاركة الطلاب ومساعدتهم في تحفيظ القرآن الكريم.

وقدّم "الغنام" التهنئة للطلاب المشاركين في المسابقة وأولياء أمورهم؛ لحرصهم على حفظ القرآن الكريم والتمكن منه، كما قدّم شكره لإدارة التوعية الإسلامية وللمشرفين والمعلمين القائمين على المسابقة ولإدارة ومشرفي مدارس المنهل؛ لاستضافتهم فعاليات المسابقة.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الطالب خالد الحربي قصيدةً وطنية، بعد ذلك كرّم "الغنام" الطلاب المشاركين في المسابقة والمعلمين المشرفين عليها.

من جهته أوضح مدير التوعية الإسلامية بـ"تعليم الرياض" أحمد الخميس، أن المسابقة تحظى سنوياً بمشاركة كبيرة من قِبَل الطلاب؛ مشيراً إلى أن المسابقة تؤهل الفائزين بها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

من جانبه، بيّن المشرف على المسابقة عبدالله الحميدي، أن المسابقة تستهدف ١١٥ مدرسةً أهليةً وحكومية للتحفيظ، بمعدل طالب من كل مدرسة؛ مشيراً إلى وجود ثلاث لجان لاختبار الطلاب؛ حيث يتم التسميع واختبار طلاب المرحلة الابتدائية في الفرع الأول المتمثل في حفظ ١٥ جزءاً من القرآن؛ أما طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فسيكون في القرآن كاملاً.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة