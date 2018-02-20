"الغنام" يرعى انطلاق تصفيات مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض

تستهدف ١١٥ مدرسة أهلية وحكومية للتحفيظ بمعدل طالب من كل مدرسة

افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، مسابقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم، التي تستضيفها مدارس المنهل بحي التعاون.

وأكد "الغنام" حرص الإدارة ومنسوبيها على مسابقات تحفيظ القرآن الكريم؛ مشيراً إلى أنها من أولويات الإدارة في خطتها العامة للبرامج والمسابقات والأنشطة؛ معبراً عن سعادته بمشاهدة ومشاركة الطلاب ومساعدتهم في تحفيظ القرآن الكريم.

وقدّم "الغنام" التهنئة للطلاب المشاركين في المسابقة وأولياء أمورهم؛ لحرصهم على حفظ القرآن الكريم والتمكن منه، كما قدّم شكره لإدارة التوعية الإسلامية وللمشرفين والمعلمين القائمين على المسابقة ولإدارة ومشرفي مدارس المنهل؛ لاستضافتهم فعاليات المسابقة.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الطالب خالد الحربي قصيدةً وطنية، بعد ذلك كرّم "الغنام" الطلاب المشاركين في المسابقة والمعلمين المشرفين عليها.

من جهته أوضح مدير التوعية الإسلامية بـ"تعليم الرياض" أحمد الخميس، أن المسابقة تحظى سنوياً بمشاركة كبيرة من قِبَل الطلاب؛ مشيراً إلى أن المسابقة تؤهل الفائزين بها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

من جانبه، بيّن المشرف على المسابقة عبدالله الحميدي، أن المسابقة تستهدف ١١٥ مدرسةً أهليةً وحكومية للتحفيظ، بمعدل طالب من كل مدرسة؛ مشيراً إلى وجود ثلاث لجان لاختبار الطلاب؛ حيث يتم التسميع واختبار طلاب المرحلة الابتدائية في الفرع الأول المتمثل في حفظ ١٥ جزءاً من القرآن؛ أما طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فسيكون في القرآن كاملاً.