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"التجارة" تشهر بمنشأة باعت بطاريات سيارات مقلدة

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة البطاريات بمدينة الدمام ومدير الشركة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام العلامات التجارية بحيازة وبيع بطاريات سيارات مقلدة لعلامة تجارية معروفة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً فرض غرامة مالية مائة ألف ريال ،ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app <https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت

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"التجارة" تشهر بمنشأة باعت بطاريات سيارات مقلدة
سبق

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة البطاريات بمدينة الدمام ومدير الشركة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام العلامات التجارية بحيازة وبيع بطاريات سيارات مقلدة لعلامة تجارية معروفة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً فرض غرامة مالية مائة ألف ريال ،ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app <https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
07:36 PM

"التجارة" تشهر بمنشأة باعت بطاريات سيارات مقلدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة البطاريات بمدينة الدمام ومدير الشركة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام العلامات التجارية بحيازة وبيع بطاريات سيارات مقلدة لعلامة تجارية معروفة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً فرض غرامة مالية مائة ألف ريال ،ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app <https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت

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