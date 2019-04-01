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عقب إعلان دراسة الاندماج.. "السدحان" رئيسًا تنفيذيًا لبنك الرياض

خلفاً لـ"المبارك".. يملك خبرة عملية وشغل مناصب مختلفة

أعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارته بتعيين طارق بن عبدالرحمن السدحان رئيسًا تنفيذياً للبنك اعتباراً من تاريخ 01/04/2019. خلفاً لـ"عبدالمجيد بن عبدالله المبارك"، والذي قدم استقالته اعتباراً من نهاية عمل يوم 31/03/2019، وتقدم المجلس بشكره وتقديره للمبارك على جهوده وخدمة البنك لأكثر من 25 عاماً.

ونظراً لما أعلنه البنك مؤخرًا عن دراسة الاندماج مع البنك الأهلي وأهميتها الاستراتيجية، فقد قرر المجلس تعيين المبارك، لما لديه من خبرة، في الإشراف على فريق عمل البنك لهذا المشروع الهام.

الجدير بالذكر أن السدحان زميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وزميل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ولديه خبرة طويلة تناهز 22 عاماً في القطاع المالي تتضمن البنوك وأعمال المراجعة والضريبة والاستشارات المالية الإدارية، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول – المدير المالي لبنك الرياض مطلع عام 2018، كما شغل عدة مناصب في القطاع العام، منها مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، المدير العام المكلف للهيئة العامة للزكاة والدخل، وكيل المحافظ للرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي.

ولقد أمضى السدحان ما يزيد على 18 عاماً من عمله الوظيفي في شركة كي بي إم جي السعودية، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي/ شريك إداري، ورئيس اللجنة الاستشارية.

كما أن طارق السدحان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إيكول دي بونت بزنس سكول - فرنسا، ودرجة الدبلوم العالي في التجارة الدولية من جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب إعلان دراسة الاندماج.. "السدحان" رئيسًا تنفيذيًا لبنك الرياض
سبق

أعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارته بتعيين طارق بن عبدالرحمن السدحان رئيسًا تنفيذياً للبنك اعتباراً من تاريخ 01/04/2019. خلفاً لـ"عبدالمجيد بن عبدالله المبارك"، والذي قدم استقالته اعتباراً من نهاية عمل يوم 31/03/2019، وتقدم المجلس بشكره وتقديره للمبارك على جهوده وخدمة البنك لأكثر من 25 عاماً.

ونظراً لما أعلنه البنك مؤخرًا عن دراسة الاندماج مع البنك الأهلي وأهميتها الاستراتيجية، فقد قرر المجلس تعيين المبارك، لما لديه من خبرة، في الإشراف على فريق عمل البنك لهذا المشروع الهام.

الجدير بالذكر أن السدحان زميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وزميل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ولديه خبرة طويلة تناهز 22 عاماً في القطاع المالي تتضمن البنوك وأعمال المراجعة والضريبة والاستشارات المالية الإدارية، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول – المدير المالي لبنك الرياض مطلع عام 2018، كما شغل عدة مناصب في القطاع العام، منها مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، المدير العام المكلف للهيئة العامة للزكاة والدخل، وكيل المحافظ للرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي.

ولقد أمضى السدحان ما يزيد على 18 عاماً من عمله الوظيفي في شركة كي بي إم جي السعودية، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي/ شريك إداري، ورئيس اللجنة الاستشارية.

كما أن طارق السدحان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إيكول دي بونت بزنس سكول - فرنسا، ودرجة الدبلوم العالي في التجارة الدولية من جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
03:25 PM

عقب إعلان دراسة الاندماج.. "السدحان" رئيسًا تنفيذيًا لبنك الرياض

خلفاً لـ"المبارك".. يملك خبرة عملية وشغل مناصب مختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارته بتعيين طارق بن عبدالرحمن السدحان رئيسًا تنفيذياً للبنك اعتباراً من تاريخ 01/04/2019. خلفاً لـ"عبدالمجيد بن عبدالله المبارك"، والذي قدم استقالته اعتباراً من نهاية عمل يوم 31/03/2019، وتقدم المجلس بشكره وتقديره للمبارك على جهوده وخدمة البنك لأكثر من 25 عاماً.

ونظراً لما أعلنه البنك مؤخرًا عن دراسة الاندماج مع البنك الأهلي وأهميتها الاستراتيجية، فقد قرر المجلس تعيين المبارك، لما لديه من خبرة، في الإشراف على فريق عمل البنك لهذا المشروع الهام.

الجدير بالذكر أن السدحان زميل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وزميل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ولديه خبرة طويلة تناهز 22 عاماً في القطاع المالي تتضمن البنوك وأعمال المراجعة والضريبة والاستشارات المالية الإدارية، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول – المدير المالي لبنك الرياض مطلع عام 2018، كما شغل عدة مناصب في القطاع العام، منها مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، المدير العام المكلف للهيئة العامة للزكاة والدخل، وكيل المحافظ للرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي.

ولقد أمضى السدحان ما يزيد على 18 عاماً من عمله الوظيفي في شركة كي بي إم جي السعودية، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي/ شريك إداري، ورئيس اللجنة الاستشارية.

كما أن طارق السدحان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة إيكول دي بونت بزنس سكول - فرنسا، ودرجة الدبلوم العالي في التجارة الدولية من جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود.

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