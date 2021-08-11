والدة مدير الصحة بعسير إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم والدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.
" سبق" تعزي "عسيري" وكافة أفراد أسرته، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم والدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.
" سبق" تعزي "عسيري" وكافة أفراد أسرته، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم والدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.
" سبق" تعزي "عسيري" وكافة أفراد أسرته، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم والدة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.
" سبق" تعزي "عسيري" وكافة أفراد أسرته، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.