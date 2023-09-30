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"الزغيبي" يوقع اتفاقية النقل التلفزيوني للدوري الممتاز.. لمدة موسمين

في خطوة تطويرية جديدة للكرة الطائرة السعودية

خطوات تطويرية، تشهدها أروقة الكرة الطائرة السعودية منذ تولي الدكتور خالد الزغيبي رئاسة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وسط دعم لا متناهي من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وفي خطوة تطويرية انتظرها عشاق كرة الطائرة السعودية طويلاً، وقع الدكتور خالد الزغيبي أمس الأربعاء اتفاقية رسمية مع شركة الرياضة السعودية، بهدف نقل منافسات الكرة الطائرة في مختلف مناطق المملكة.

وتضمنت الاتفاقية المعلنة حصول شركة الرياضة السعودية على حقوق نقل مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بالإضافة لتجهيزها الاستديوهات التحليلية للمباريات، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الزغيبي" يوقع اتفاقية النقل التلفزيوني للدوري الممتاز.. لمدة موسمين
سبق

خطوات تطويرية، تشهدها أروقة الكرة الطائرة السعودية منذ تولي الدكتور خالد الزغيبي رئاسة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وسط دعم لا متناهي من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وفي خطوة تطويرية انتظرها عشاق كرة الطائرة السعودية طويلاً، وقع الدكتور خالد الزغيبي أمس الأربعاء اتفاقية رسمية مع شركة الرياضة السعودية، بهدف نقل منافسات الكرة الطائرة في مختلف مناطق المملكة.

وتضمنت الاتفاقية المعلنة حصول شركة الرياضة السعودية على حقوق نقل مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بالإضافة لتجهيزها الاستديوهات التحليلية للمباريات، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
03:52 PM

"الزغيبي" يوقع اتفاقية النقل التلفزيوني للدوري الممتاز.. لمدة موسمين

في خطوة تطويرية جديدة للكرة الطائرة السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطوات تطويرية، تشهدها أروقة الكرة الطائرة السعودية منذ تولي الدكتور خالد الزغيبي رئاسة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وسط دعم لا متناهي من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وفي خطوة تطويرية انتظرها عشاق كرة الطائرة السعودية طويلاً، وقع الدكتور خالد الزغيبي أمس الأربعاء اتفاقية رسمية مع شركة الرياضة السعودية، بهدف نقل منافسات الكرة الطائرة في مختلف مناطق المملكة.

وتضمنت الاتفاقية المعلنة حصول شركة الرياضة السعودية على حقوق نقل مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، بالإضافة لتجهيزها الاستديوهات التحليلية للمباريات، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد.

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