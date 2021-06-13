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بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية

فيما يدخل قانون ارتداء أقنعة الوجه بالأماكن العامة بالبلاد حيّز التنفيذ الاثنين المقبل

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.

وذكَّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في اتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة، بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنزل قدر الإمكان.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية
سبق

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.

وذكَّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في اتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة، بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنزل قدر الإمكان.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
09:50 PM

بريطانيا تسجِّل 202 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 41481 ضحية

فيما يدخل قانون ارتداء أقنعة الوجه بالأماكن العامة بالبلاد حيّز التنفيذ الاثنين المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية.

وذكَّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في اتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة، بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنزل قدر الإمكان.

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