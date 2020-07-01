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تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المصدر أن "البروتوكولات" الوقائية الإضافية والمعدلة يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي: ‏ https://covid19awareness.sa/archives/5460، وتشمل الآتي:

أولاً: ملحق البروتوكولات الإضافية:

1. بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات.

2. بروتوكولات المعاهد التعليمية.

3. بروتوكولات محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية.

4. بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

5. بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

6. بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

ثانيًا: البروتوكولات المعدلة:

1. بروتوكولات المساجد.

2. بروتوكولات محال الحلاقة.

3. بروتوكولات صالونات التجميل.

4. بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي.

5. بروتوكولات عبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع.

6. بروتوكولات محال تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

7. بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.

8. بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

9. القطارات.

10. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، والخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.

11. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.

12. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.

13. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبُّع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.

وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات، والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المصدر أن "البروتوكولات" الوقائية الإضافية والمعدلة يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي: ‏ https://covid19awareness.sa/archives/5460، وتشمل الآتي:

أولاً: ملحق البروتوكولات الإضافية:

1. بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات.

2. بروتوكولات المعاهد التعليمية.

3. بروتوكولات محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية.

4. بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

5. بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

6. بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

ثانيًا: البروتوكولات المعدلة:

1. بروتوكولات المساجد.

2. بروتوكولات محال الحلاقة.

3. بروتوكولات صالونات التجميل.

4. بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي.

5. بروتوكولات عبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع.

6. بروتوكولات محال تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

7. بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.

8. بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

9. القطارات.

10. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، والخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.

11. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.

12. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.

13. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبُّع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.

وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات، والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.


01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:12 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
10:16 PM

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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51,486

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المصدر أن "البروتوكولات" الوقائية الإضافية والمعدلة يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي: ‏ https://covid19awareness.sa/archives/5460، وتشمل الآتي:

أولاً: ملحق البروتوكولات الإضافية:

1. بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات.

2. بروتوكولات المعاهد التعليمية.

3. بروتوكولات محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية.

4. بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

5. بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

6. بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

ثانيًا: البروتوكولات المعدلة:

1. بروتوكولات المساجد.

2. بروتوكولات محال الحلاقة.

3. بروتوكولات صالونات التجميل.

4. بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي.

5. بروتوكولات عبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع.

6. بروتوكولات محال تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

7. بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.

8. بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

9. القطارات.

10. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، والخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.

11. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.

12. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.

13. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبُّع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.

وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات، والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.


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