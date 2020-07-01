وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية
تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
10. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، والخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.
11. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.
12. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.
13. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبُّع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.
وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات، والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.
وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-01
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
10. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، والخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.
11. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.
12. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.
13. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبُّع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.
وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات، والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:12 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
10:16 PM
وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية
تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
10. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، والخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.
11. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.
12. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.
13. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبُّع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.
وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات، والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، المتمثلة في التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.