اتفاق على بروتوكول "تدريب وتنمية" بين هيئة المرأة العالمية ومركز البحوث في لندن

لنشر المعرفة العلمية المتخصصة وربط التواصل العلمي والفكري

أعلنت هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط التابعة للاتحاد الدولي للإعلام الجديد بأوهايو الأمريكية، ومركز لندن للبحوث والاستشارات عن وصولهما إلى نقاط اتفاق فيما يتعلق بعقد بروتوكول تعاون مشترك.

ومثل مركز لندن للبحوث، في بروتوكول الاتفاقية، الدكتور ناصر الفضلي، رئيس مركز لندن للبحوث، فيما مثلت هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام عواطف بنت حسن الثنيان، رئيسة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط.

وأوضحت مدير العلاقات الخارجية بالمركز حنان صبحي عبيد، أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المرأة، يأتي انسجامًا مع هدف المركز نحو الارتقاء بالإنسان على مختلف الأصعدة التنموية، كما تأتي لترجمة بعض الأهداف المشتركة لطرفي الوثيقة المتمثلة في نشر المعرفة العلمية المتخصصة وربط التواصل العلمي والفكري مع التطور الإنساني والتنمية البشرية، لتقديم خدمات الاستشارات والتدريب للمستثمرين والوزارات والشركات والأفراد سواء العربية أو العالمية.

وقالت: إن "منطلقات التعاون تكمن في التشابه بين المؤسستين، فمركز لندن للبحوث المنشئ عام 2010 صرح علمي غير ربحي، يستهدف تنمية البحث العلمي خدمة للبشرية، وهيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام والمنشئ عام 2016 من قبل الاتحاد الدولي للإعلام الجديد (يونيم) بأوهايو الأمريكية، وصرح نقابي مهني غير ربحي أيضاً وله تأثيره العالمي نحو تنمية وتمكين والنهوض بالمرأة في مختلف المجالات وتكريس مفهوم المشاركة الاجتماعية الجماعية والفردية بين المؤسسات والمنظمات الدولية .

من جانبها، أعربت رئيس هيئة المــرأة العالمية للتنمية والسـلام عواطف بنت حسن الثنيان، عن تفاؤلها بمردود ايجابي على مختلف الأصعدة بشأن بروتوكول التعاون بين المؤسستين، مشيرة إلى أن ذلك تم في إطار المسؤولية العلمية والتأهيلية المشتركة لكل من المؤسستين وإيمانهم معاً أن التعليم والتنمية من تهم المداخل الرئيسة للتأهيل والتطوير الإداري، ووسيـلة مهمة للارتقـــاء بالمجتمعات عبر تطوير أدوات العمل الإنساني والتعاطي مــــع مختلف القضايا بشفافية، خاصة قضايا المرأة في العالم لدورها الريادي في تنشئة الأسر، وكذلك الإيمان بأن خيار الأمم الساعـية التـقـدم هو العلم والتطوير المستديم.

وأضافت "الثنيان": أنه "في ظل ما تقدمه المؤسستين محل الوثيقة من دعم للعلم ومورد للمعرفة عبر تدريب المؤسسات الحكومية والخاصة وتأهيل كوادرها البشرية لقيادة الأعمال، من خلال مشروعات وبرامج التدريب والتعليم، تسعى نحو نهضة البحث العلمي والأخذ بيد الكوادر المنتجة والمبدعة الفعالة، وتدريبها على أحدث البرامج التطويرية التي تسهم في بناء المجتمع وفق أولويات منظمة وخطط استراتيجية معدة إعداداً مميزًا معتمدةً على معايير ومقاييس عالمية، تتوافق مع متطلبات العصر في مجالاته المختلفة، بالإضافة لتأهيل خبراء متخصصين قادرين على قيادة أنفسهم قيادة حضارية وثقافة شرعية معتدلة تساهم في خدمة الفرد لنفسه ومجتمعه والعالم، ووفق دور المؤسستين نحو الارتقاء بالمرأة وتمكينها من الريادة والتميز لبناء مستقبل آمن ارتكازاً على مبادئ تتمثل بالمصداقية والتدريب المستمر والإبداع والتواصل والحماية".

الجذير بالذكر، أن مركز لندن للبحوث والاستشارات الاجتماعية، يعد أحد أهم المراكز البحثية المعتمدة دولياً من قبل المؤسسة البريطانية للتعليم، وأسس في يوليو 2010 في لندن، ويعتمد في رؤيته على تطوير المشاريع التنموية وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها على إعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى تنمية المجتمع عبر تطوير القطاعات الحكومية والخاصة وتقديم الدعم الكامل والشامل للبرامج التي تحقق تلك التنمية، وللمركز فرع آخر في الإمارات العربية والبحرين والكويت.