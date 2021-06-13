النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

400 مليون جرعة.. 4 دول أوروبية تتعاقد على شراء لقاح أكسفورد ضد "كورونا"

الدفعة الأولى ستكون متاحة بحلول نهاية 2020

ذكر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم (السبت)، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت عقدًا مع شركة أسترا زينيكا للحصول على لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سبيرانتسا" في منشور على "فيسبوك"، أن العقد ينص على الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام.

وتلقت المفوضية الأوروبية أمس تفويضًا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
400 مليون جرعة.. 4 دول أوروبية تتعاقد على شراء لقاح أكسفورد ضد "كورونا"
سبق

ذكر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم (السبت)، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت عقدًا مع شركة أسترا زينيكا للحصول على لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سبيرانتسا" في منشور على "فيسبوك"، أن العقد ينص على الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام.

وتلقت المفوضية الأوروبية أمس تفويضًا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
06:14 PM

400 مليون جرعة.. 4 دول أوروبية تتعاقد على شراء لقاح أكسفورد ضد "كورونا"

الدفعة الأولى ستكون متاحة بحلول نهاية 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
12,174

ذكر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم (السبت)، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت عقدًا مع شركة أسترا زينيكا للحصول على لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سبيرانتسا" في منشور على "فيسبوك"، أن العقد ينص على الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام.

وتلقت المفوضية الأوروبية أمس تفويضًا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,683
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,628
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,178

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة