نواقل الأمراض بصامطة تكثّف أعمال الاستكشاف الحشري

في مواقع تجمعات مياه الأمطار والأودية

تواصل فرق مكافحة نواقل الأمراض بمحافظة صامطة، جهودها الميدانية في عمليات الاستكشاف الحشري والمسوحات المخبرية في مواقع تجمعات مياه الأمطار "المستنقعات"، إضافة إلى الأودية، بهدف الحفاظ على المجتمع من خطورة الحشرات الناقلة للأمراض والوقاية منها.

وأوضح مدير مكافحة نواقل الأمراض بصامطة، علي بن عبده عريشي، أن الفرق الميدانية تكثّف أعمالها خلال هذه الفترة، لاستكشاف المواقع الحشرية وإجراء المسوحات المخبرية التي تمكن من التعرف على مواقع تواجد الحشرات الناقلة للأمراض والحدّ من خطرها على المجتمع، ومن ثَم العمل على مكافحتها من قبل فرق المكافحة الميدانية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بمتابعةٍ حثيثة من قبل إدارة مكافحة نواقل المرض بصحة جازان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.