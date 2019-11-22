"دغريري" يرزق بمولوده الثالث "محمد"

يحتفل هذه الأيام مسؤول خدمات الموظفين والعلاقات العامة بإحدى الشركات الوطنية بالطائف خالد محمد دغريري، بقدوم مولوده "محمد" لينضم لشقيقتيه "جوري وجودي".
"سبق" تبارك لـ "دغريري" وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.
يحتفل هذه الأيام مسؤول خدمات الموظفين والعلاقات العامة بإحدى الشركات الوطنية بالطائف خالد محمد دغريري، بقدوم مولوده "محمد" لينضم لشقيقتيه "جوري وجودي".
"سبق" تبارك لـ "دغريري" وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.
يحتفل هذه الأيام مسؤول خدمات الموظفين والعلاقات العامة بإحدى الشركات الوطنية بالطائف خالد محمد دغريري، بقدوم مولوده "محمد" لينضم لشقيقتيه "جوري وجودي".
"سبق" تبارك لـ "دغريري" وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.
يحتفل هذه الأيام مسؤول خدمات الموظفين والعلاقات العامة بإحدى الشركات الوطنية بالطائف خالد محمد دغريري، بقدوم مولوده "محمد" لينضم لشقيقتيه "جوري وجودي".
"سبق" تبارك لـ "دغريري" وتتمنى أن يكون مولوده من مواليد السعادة.