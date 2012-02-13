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وزير الشؤون البلدية يوقّع عقد تصريف الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد بجنوب جدة

بتكلفة إجمالية تجاوزت 114 مليون ريال ومدة التنفيذ 30 شهرًا

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد جنوب محافظة جدة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ114.292.313 مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ30 شهرًا.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع هو تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد الواقعة بين طريق جيزان السريع وطريق مكة، ويشمل إنشاء وتنفيذ عبارات خرسانية صندوقية ومناهيل ومصايد تصريف مربوطة بقناة الخمرة، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة.

وأضاف "الزهراني" أن مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد يهدف إلى خدمة مساحة تقدر بـ 24.04 كم2 والتي تشكّل في معظمها مناطق سكنية، مبينًا أن المنطقة تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وجرى رصد تجمعات مائية في الأحياء والشوارع أثناء وبعد الحالات المطرية، كما أن تنفيذ هذا الجزء من برنامج تصريف مياه الأمطار يعد عنصرا مهما في حماية طريق جيزان جدة من خطورة تأثير جريان المياه المنقولة من الجهة الشرقية.

يُذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف المياه، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون البلدية يوقّع عقد تصريف الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد بجنوب جدة
سبق

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد جنوب محافظة جدة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ114.292.313 مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ30 شهرًا.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع هو تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد الواقعة بين طريق جيزان السريع وطريق مكة، ويشمل إنشاء وتنفيذ عبارات خرسانية صندوقية ومناهيل ومصايد تصريف مربوطة بقناة الخمرة، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة.

وأضاف "الزهراني" أن مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد يهدف إلى خدمة مساحة تقدر بـ 24.04 كم2 والتي تشكّل في معظمها مناطق سكنية، مبينًا أن المنطقة تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وجرى رصد تجمعات مائية في الأحياء والشوارع أثناء وبعد الحالات المطرية، كما أن تنفيذ هذا الجزء من برنامج تصريف مياه الأمطار يعد عنصرا مهما في حماية طريق جيزان جدة من خطورة تأثير جريان المياه المنقولة من الجهة الشرقية.

يُذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف المياه، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:04 PM

وزير الشؤون البلدية يوقّع عقد تصريف الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد بجنوب جدة

بتكلفة إجمالية تجاوزت 114 مليون ريال ومدة التنفيذ 30 شهرًا

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد جنوب محافظة جدة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ114.292.313 مليون ريال، ومدة تنفيذ للمشروع تصل لـ30 شهرًا.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع هو تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد الواقعة بين طريق جيزان السريع وطريق مكة، ويشمل إنشاء وتنفيذ عبارات خرسانية صندوقية ومناهيل ومصايد تصريف مربوطة بقناة الخمرة، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة.

وأضاف "الزهراني" أن مشروع تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد يهدف إلى خدمة مساحة تقدر بـ 24.04 كم2 والتي تشكّل في معظمها مناطق سكنية، مبينًا أن المنطقة تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وجرى رصد تجمعات مائية في الأحياء والشوارع أثناء وبعد الحالات المطرية، كما أن تنفيذ هذا الجزء من برنامج تصريف مياه الأمطار يعد عنصرا مهما في حماية طريق جيزان جدة من خطورة تأثير جريان المياه المنقولة من الجهة الشرقية.

يُذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف المياه، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى.

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