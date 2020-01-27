35 طالبًا بمعهد العاصمة يحتفلون باليوم الدولي للتعليم

في مقر حديقة المعالم التعليمية بالرياض

شارك ٣٥ طالبًا من القسم الابتدائي بمعهد العاصمة النموذجي في اكتشاف العالم بحديقة المعالم التعليمية، بتنظيم من المركز الإعلامي وإدارة الحدائق في أمانة منطقة الرياض.

يأتي ذلك تفعيلاً للعمل المجتمعي بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، وذلك تحت إشراف رائد النشاط عبدالمجيد الحيدري، والمرشد المدرسي عبدالإله التميمي.

وقال مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري إن الأمانة كانت قد قامت بتجهيز حديقة المعالم بوصفها أحد المتنزهات التعليمية التي تهدف إلى تفعيل دور الأمانة التوعوي، وتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية بين أمانة منطقة الرياض والجهات التعليمية، ورفع مستوى الوعي بأهمية النبات للبيئة.

وقال "الشهري" إن الطلاب قاموا بجولة على الحديقة، وتعرفوا على معالمها، كما تم خلال الزيارة زراعة شتلات بسيطة لغرس أهمية الغطاء الأخضر، وأهمية المحافظة على البيئة.

وفي ختام الزيارة قدَّم مشرفو الحديقة هدايا تذكارية للطلاب.