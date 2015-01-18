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السفير آل جابر يستعرض مع المبعوث الأممي إلى اليمن الجهود السياسية

في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم؛ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في اليمن، ومناقشة الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية، خاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وإصرارهم على زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، واستمرار اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المواقع المدنية والاقتصادية في المملكة، وعلى دولة الإمارات يوم أمس.

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السفير آل جابر يستعرض مع المبعوث الأممي إلى اليمن الجهود السياسية
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم؛ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في اليمن، ومناقشة الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية، خاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وإصرارهم على زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، واستمرار اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المواقع المدنية والاقتصادية في المملكة، وعلى دولة الإمارات يوم أمس.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
07:58 PM

السفير آل جابر يستعرض مع المبعوث الأممي إلى اليمن الجهود السياسية

في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم؛ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في اليمن، ومناقشة الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية، خاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وإصرارهم على زيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، واستمرار اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المواقع المدنية والاقتصادية في المملكة، وعلى دولة الإمارات يوم أمس.

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