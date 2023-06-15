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وزير الصحة الفرنسي: أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت

أوليفييه فيران: لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأنه يُواصل الانتشار

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم: إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا؛ لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر؛ لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وأوضح فيران في مقابلة مع تلفزيون (إل.سي.آي): إن الجزء الأكبر من الوباء انقضى؛ لكن الفيروس لم يمُت ولم نهزمه بالكامل؛ لكننا نسيطر على انتشاره؛ مشيرًا إلى أنه ما زالت الصحة تُواصل إجراء الفحوص.

وسجلت فرنسا أمس الأحد، تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407.

وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران فيروس كورونا الجديد

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وزير الصحة الفرنسي: أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت
سبق

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم: إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا؛ لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر؛ لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وأوضح فيران في مقابلة مع تلفزيون (إل.سي.آي): إن الجزء الأكبر من الوباء انقضى؛ لكن الفيروس لم يمُت ولم نهزمه بالكامل؛ لكننا نسيطر على انتشاره؛ مشيرًا إلى أنه ما زالت الصحة تُواصل إجراء الفحوص.

وسجلت فرنسا أمس الأحد، تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:11 PM

وزير الصحة الفرنسي: أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت

أوليفييه فيران: لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأنه يُواصل الانتشار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم: إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا؛ لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر؛ لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

وأوضح فيران في مقابلة مع تلفزيون (إل.سي.آي): إن الجزء الأكبر من الوباء انقضى؛ لكن الفيروس لم يمُت ولم نهزمه بالكامل؛ لكننا نسيطر على انتشاره؛ مشيرًا إلى أنه ما زالت الصحة تُواصل إجراء الفحوص.

وسجلت فرنسا أمس الأحد، تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407.

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