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خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني

الضيف نقل للملك تحيات وتقدير مسواتي الثالث

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من الملك مسواتي الثالث؛ ملك مملكة إسواتيني.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص للملك ماندولو أمبروز دلاميني؛ خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الضيف لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني؛ ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا؛ وعدد من المسؤولين.

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة ملك إسواتيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني
سبق

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من الملك مسواتي الثالث؛ ملك مملكة إسواتيني.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص للملك ماندولو أمبروز دلاميني؛ خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الضيف لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني؛ ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا؛ وعدد من المسؤولين.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:46 PM

خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني

الضيف نقل للملك تحيات وتقدير مسواتي الثالث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من الملك مسواتي الثالث؛ ملك مملكة إسواتيني.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص للملك ماندولو أمبروز دلاميني؛ خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الضيف لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب إفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم دولة رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني؛ ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا؛ وعدد من المسؤولين.

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