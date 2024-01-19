النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري طب الأسرة يحذر من إعطاء الأطفال دواء "الهيستوب" من أجل النوم

أكد أن له آثاراً على الجهاز العصبي وأعضاء في الجسم

حذر أستاذ مساعد واستشاري طب الأسرة الدكتور أسعد العرفة، من إعطاء الأطفال دواء الهيستوب من أجل النوم، ناصحًا بعدم إعطائهم الأوميغا 3 والفيتامينات، والمكملات الغذائية إذا لم يكن هناك حاجة طبية.

وكتب "العرفة" تغريدة من حسابه عبر موقع "تويتر" تحت وسم "‏#بداية_الفصل_الثاني، قائلاً: "من الممارسات الخاطئة المنتشرة والتي تعتبر خطرة، إعطاء الطفل دواء الهيستوب من أجل النوم، لأنه دواء خطير على الطفل، حيث يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب آثار هلوسة وترنح ودوخة وعدم قدرة على التركيز، ويسبب مضاعفات للجسم في القلب والكبد وغيرها من أعضاء الجسم.

وأضاف: "لا ينصح بإعطاء الطفل الأوميغا 3، إذا لم يكن هناك حاجة طبية، وينطبق ذلك على الفيتامينات والمكملات الغذائية"، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لا توصي بإعطاء الفيتامينات للأطفال الأصحاء والذين يتغذون بشكل جيد، مؤكدًا أنه "يجب التنويع في غذاء الطفل والتركيز على الغذاء الجيد والصحي".

أدوية الأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري طب الأسرة يحذر من إعطاء الأطفال دواء "الهيستوب" من أجل النوم
سبق

حذر أستاذ مساعد واستشاري طب الأسرة الدكتور أسعد العرفة، من إعطاء الأطفال دواء الهيستوب من أجل النوم، ناصحًا بعدم إعطائهم الأوميغا 3 والفيتامينات، والمكملات الغذائية إذا لم يكن هناك حاجة طبية.

وكتب "العرفة" تغريدة من حسابه عبر موقع "تويتر" تحت وسم "‏#بداية_الفصل_الثاني، قائلاً: "من الممارسات الخاطئة المنتشرة والتي تعتبر خطرة، إعطاء الطفل دواء الهيستوب من أجل النوم، لأنه دواء خطير على الطفل، حيث يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب آثار هلوسة وترنح ودوخة وعدم قدرة على التركيز، ويسبب مضاعفات للجسم في القلب والكبد وغيرها من أعضاء الجسم.

وأضاف: "لا ينصح بإعطاء الطفل الأوميغا 3، إذا لم يكن هناك حاجة طبية، وينطبق ذلك على الفيتامينات والمكملات الغذائية"، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لا توصي بإعطاء الفيتامينات للأطفال الأصحاء والذين يتغذون بشكل جيد، مؤكدًا أنه "يجب التنويع في غذاء الطفل والتركيز على الغذاء الجيد والصحي".

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:28 PM

استشاري طب الأسرة يحذر من إعطاء الأطفال دواء "الهيستوب" من أجل النوم

أكد أن له آثاراً على الجهاز العصبي وأعضاء في الجسم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
6,216

حذر أستاذ مساعد واستشاري طب الأسرة الدكتور أسعد العرفة، من إعطاء الأطفال دواء الهيستوب من أجل النوم، ناصحًا بعدم إعطائهم الأوميغا 3 والفيتامينات، والمكملات الغذائية إذا لم يكن هناك حاجة طبية.

وكتب "العرفة" تغريدة من حسابه عبر موقع "تويتر" تحت وسم "‏#بداية_الفصل_الثاني، قائلاً: "من الممارسات الخاطئة المنتشرة والتي تعتبر خطرة، إعطاء الطفل دواء الهيستوب من أجل النوم، لأنه دواء خطير على الطفل، حيث يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب آثار هلوسة وترنح ودوخة وعدم قدرة على التركيز، ويسبب مضاعفات للجسم في القلب والكبد وغيرها من أعضاء الجسم.

وأضاف: "لا ينصح بإعطاء الطفل الأوميغا 3، إذا لم يكن هناك حاجة طبية، وينطبق ذلك على الفيتامينات والمكملات الغذائية"، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لا توصي بإعطاء الفيتامينات للأطفال الأصحاء والذين يتغذون بشكل جيد، مؤكدًا أنه "يجب التنويع في غذاء الطفل والتركيز على الغذاء الجيد والصحي".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,030
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,455
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,083

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة