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ضبط عشريني قتل شخصًا وأصاب آخر في حفر الباطن

الشرطة تقرر توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ألقت شرطة محافظة حفر الباطن القبض على شاب عشريني أطلق النار على شخصين مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر في ساقه اليسرى.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية: في الساعة 12:00 من منتصف ليلة الاثنين ١٥-٩-١٤٤٠ه تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغًا من مستشفى الملك خالد العام عن إسعاف مواطنين في العقد الثالث من العمر إثر تعرضهما لإطلاق النار .

وأضاف: باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال والضبط الجنائي للجريمة والقبض على المتهم، وهو مواطن عشريني ، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع رشاش، وتقرر توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط عشريني قتل شخصًا وأصاب آخر في حفر الباطن
سبق

ألقت شرطة محافظة حفر الباطن القبض على شاب عشريني أطلق النار على شخصين مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر في ساقه اليسرى.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية: في الساعة 12:00 من منتصف ليلة الاثنين ١٥-٩-١٤٤٠ه تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغًا من مستشفى الملك خالد العام عن إسعاف مواطنين في العقد الثالث من العمر إثر تعرضهما لإطلاق النار .

وأضاف: باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال والضبط الجنائي للجريمة والقبض على المتهم، وهو مواطن عشريني ، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع رشاش، وتقرر توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:57 PM

ضبط عشريني قتل شخصًا وأصاب آخر في حفر الباطن

الشرطة تقرر توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
16
24,566

ألقت شرطة محافظة حفر الباطن القبض على شاب عشريني أطلق النار على شخصين مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر في ساقه اليسرى.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية: في الساعة 12:00 من منتصف ليلة الاثنين ١٥-٩-١٤٤٠ه تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغًا من مستشفى الملك خالد العام عن إسعاف مواطنين في العقد الثالث من العمر إثر تعرضهما لإطلاق النار .

وأضاف: باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال والضبط الجنائي للجريمة والقبض على المتهم، وهو مواطن عشريني ، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع رشاش، وتقرر توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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