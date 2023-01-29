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لأول مرة.. مركز الحوار الوطني يشارك بالجناح السعودي في معرض القاهرة للكتاب

"الحوتان": يهدف لنشر ثقافة وقيم التعايش والسلام والتلاحم من خلال الحوار

يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لأول مرة بجناح السعودية ضمن فعاليات الدورة الخمسين "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك باعتباره مركزًا وطنيًّا معنيًّا بتعزيز قيم التعايش والسلام والتلاحم الوطني من خلال الحوار.

وتفصيلا،ً تأتي مشاركة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في جناح السعودية بالمعرض هذا العام لأهمية دوره في نشر ثقافة التعايش والحوار، وهي الثقافة التي تدعمها وتتبناها المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة.

ومن جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز إبراهيم الحوتان إن المركز يعمل من أجل ترسيخ وتعزيز قيم السلام والتعايش وثقافة الحوار، ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية. لافتًا الانتباه إلى أن المركز يسعى لتحقيق وخلق مجتمع متحاور لوطن متلاحم من خلال نشر ثقافة الحوار والتعايش.

وأوضح "الحوتان" أن المركز يفتح أبوابه داخل السعودية وخارجها من أجل ترسيخ وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين جميع الفئات والقطاعات المختلفة، وهذا أحد أهم الأسباب التي تأسس المركز من أجلها لرفع الوعي بأهمية ثقافة الحوار لحياة الشعوب والمجتمعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. مركز الحوار الوطني يشارك بالجناح السعودي في معرض القاهرة للكتاب
سبق

يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لأول مرة بجناح السعودية ضمن فعاليات الدورة الخمسين "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك باعتباره مركزًا وطنيًّا معنيًّا بتعزيز قيم التعايش والسلام والتلاحم الوطني من خلال الحوار.

وتفصيلا،ً تأتي مشاركة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في جناح السعودية بالمعرض هذا العام لأهمية دوره في نشر ثقافة التعايش والحوار، وهي الثقافة التي تدعمها وتتبناها المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة.

ومن جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز إبراهيم الحوتان إن المركز يعمل من أجل ترسيخ وتعزيز قيم السلام والتعايش وثقافة الحوار، ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية. لافتًا الانتباه إلى أن المركز يسعى لتحقيق وخلق مجتمع متحاور لوطن متلاحم من خلال نشر ثقافة الحوار والتعايش.

وأوضح "الحوتان" أن المركز يفتح أبوابه داخل السعودية وخارجها من أجل ترسيخ وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين جميع الفئات والقطاعات المختلفة، وهذا أحد أهم الأسباب التي تأسس المركز من أجلها لرفع الوعي بأهمية ثقافة الحوار لحياة الشعوب والمجتمعات.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:36 AM

لأول مرة.. مركز الحوار الوطني يشارك بالجناح السعودي في معرض القاهرة للكتاب

"الحوتان": يهدف لنشر ثقافة وقيم التعايش والسلام والتلاحم من خلال الحوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لأول مرة بجناح السعودية ضمن فعاليات الدورة الخمسين "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك باعتباره مركزًا وطنيًّا معنيًّا بتعزيز قيم التعايش والسلام والتلاحم الوطني من خلال الحوار.

وتفصيلا،ً تأتي مشاركة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في جناح السعودية بالمعرض هذا العام لأهمية دوره في نشر ثقافة التعايش والحوار، وهي الثقافة التي تدعمها وتتبناها المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة.

ومن جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز إبراهيم الحوتان إن المركز يعمل من أجل ترسيخ وتعزيز قيم السلام والتعايش وثقافة الحوار، ونشرها بين أفراد المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية. لافتًا الانتباه إلى أن المركز يسعى لتحقيق وخلق مجتمع متحاور لوطن متلاحم من خلال نشر ثقافة الحوار والتعايش.

وأوضح "الحوتان" أن المركز يفتح أبوابه داخل السعودية وخارجها من أجل ترسيخ وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين جميع الفئات والقطاعات المختلفة، وهذا أحد أهم الأسباب التي تأسس المركز من أجلها لرفع الوعي بأهمية ثقافة الحوار لحياة الشعوب والمجتمعات.

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