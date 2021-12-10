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بالصور .. إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 888,000 حبة في ميناء جدة الإسلامي

عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن "معاجين"

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 888,000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن "معاجين" تُستخدم في البناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "معاجين" في إحدى الحاويات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل المعاجين.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 888,000 حبة في ميناء جدة الإسلامي
سبق

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 888,000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن "معاجين" تُستخدم في البناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "معاجين" في إحدى الحاويات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل المعاجين.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:44 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:59 PM

بالصور .. إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 888,000 حبة في ميناء جدة الإسلامي

عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن "معاجين"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
809

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 888,000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن "معاجين" تُستخدم في البناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "معاجين" في إحدى الحاويات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل المعاجين.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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