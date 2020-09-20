النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" بجازان تُطلق برنامج "لُحمة وطن3" تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

محاضرات دعوية تستهدف غرس القيم الوطنية

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، برنامج "لحمة وطن الثالث " تحت عنوان "غرس قيم اللحمة الوطنية" وينطلق مساء غدٍ الاثنين الموافق 4 /2 /1442 هـ بعد صلاة المغرب مباشرة، بمحاضرتين الأولى في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يُلقيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، والثانية في محافظة بيش تحديداً بجامع علي فقيه يُلقيها فضيلة الشيخ علي بن محمد النعمي، وتستكمل بقية المحاضرات الأربع غداً في محافظات مختلفة بالمنطقة.

من جانبه، أكد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن البرنامج يتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - ويهدف لغرس الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع عبر المنابر الدعوية، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة كبيرة من البرامج التي تتواكب مع هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم بالمملكة.

وقدم الشيخ أسامة المدخلي، شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزير آل الشيخ، على دعمه وتوجيهاته لإظهار هذه المناسبة الوطنية الكبيرة والحث على ذكر كل ملاحم البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد ومن بعده أبناؤه البررة، منوهاً بالمشاركة الفاعلة من قبل المشايخ والدعاة والمنظمين لهذه البرامج بالفرع بما يجسد رسالة الوزارة وأهدافها العامة لغرس اللحمة الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشؤون الإسلامية" بجازان تُطلق برنامج "لُحمة وطن3" تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة
سبق

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، برنامج "لحمة وطن الثالث " تحت عنوان "غرس قيم اللحمة الوطنية" وينطلق مساء غدٍ الاثنين الموافق 4 /2 /1442 هـ بعد صلاة المغرب مباشرة، بمحاضرتين الأولى في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يُلقيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، والثانية في محافظة بيش تحديداً بجامع علي فقيه يُلقيها فضيلة الشيخ علي بن محمد النعمي، وتستكمل بقية المحاضرات الأربع غداً في محافظات مختلفة بالمنطقة.

من جانبه، أكد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن البرنامج يتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - ويهدف لغرس الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع عبر المنابر الدعوية، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة كبيرة من البرامج التي تتواكب مع هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم بالمملكة.

وقدم الشيخ أسامة المدخلي، شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزير آل الشيخ، على دعمه وتوجيهاته لإظهار هذه المناسبة الوطنية الكبيرة والحث على ذكر كل ملاحم البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد ومن بعده أبناؤه البررة، منوهاً بالمشاركة الفاعلة من قبل المشايخ والدعاة والمنظمين لهذه البرامج بالفرع بما يجسد رسالة الوزارة وأهدافها العامة لغرس اللحمة الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:24 PM

"الشؤون الإسلامية" بجازان تُطلق برنامج "لُحمة وطن3" تزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة

محاضرات دعوية تستهدف غرس القيم الوطنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
66

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، برنامج "لحمة وطن الثالث " تحت عنوان "غرس قيم اللحمة الوطنية" وينطلق مساء غدٍ الاثنين الموافق 4 /2 /1442 هـ بعد صلاة المغرب مباشرة، بمحاضرتين الأولى في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان يُلقيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، والثانية في محافظة بيش تحديداً بجامع علي فقيه يُلقيها فضيلة الشيخ علي بن محمد النعمي، وتستكمل بقية المحاضرات الأربع غداً في محافظات مختلفة بالمنطقة.

من جانبه، أكد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن البرنامج يتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - ويهدف لغرس الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع عبر المنابر الدعوية، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة كبيرة من البرامج التي تتواكب مع هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم بالمملكة.

وقدم الشيخ أسامة المدخلي، شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزير آل الشيخ، على دعمه وتوجيهاته لإظهار هذه المناسبة الوطنية الكبيرة والحث على ذكر كل ملاحم البطولات التي قدمها مؤسس هذه البلاد ومن بعده أبناؤه البررة، منوهاً بالمشاركة الفاعلة من قبل المشايخ والدعاة والمنظمين لهذه البرامج بالفرع بما يجسد رسالة الوزارة وأهدافها العامة لغرس اللحمة الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,031
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,719

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة