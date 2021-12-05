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مكة.. 898 مشروعًا تنمويًا جارٍ تنفيذها بعدة مجالات بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال

"الفيصل" رأس اجتماعًا لاستعراضها.. "صحة وتعليم وزراعة ومياه وكهرباء وإسكان"

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور مسؤولي القطاعات بالمنطقة.

واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية في محافظات المنطقة؛ إذ يجري تنفيذ 898 مشروعًا في المجالات البلدية والشؤون الإسلامية والصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء والنقل والإسكان والهلال الأحمر، بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال.

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مكة.. 898 مشروعًا تنمويًا جارٍ تنفيذها بعدة مجالات بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور مسؤولي القطاعات بالمنطقة.

واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية في محافظات المنطقة؛ إذ يجري تنفيذ 898 مشروعًا في المجالات البلدية والشؤون الإسلامية والصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء والنقل والإسكان والهلال الأحمر، بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
02:43 PM

مكة.. 898 مشروعًا تنمويًا جارٍ تنفيذها بعدة مجالات بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال

"الفيصل" رأس اجتماعًا لاستعراضها.. "صحة وتعليم وزراعة ومياه وكهرباء وإسكان"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور مسؤولي القطاعات بالمنطقة.

واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية في محافظات المنطقة؛ إذ يجري تنفيذ 898 مشروعًا في المجالات البلدية والشؤون الإسلامية والصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء والنقل والإسكان والهلال الأحمر، بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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38 مليار ..

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