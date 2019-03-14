ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" في فلسطين إلى 38

جميعهم في الضفة الغربية .. ولا تداعيات لحالاتهم

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا، إلى 38 إصابة جميعهم في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في إيجازٍ للصحافيين في رام الله: تمّ اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالفيروس جميعهم من سكان مدينة بيت لحم.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكر "ملحم"؛ أن هؤلاء انتقل إليهم الفيروس من جرّاء مخالطتهم مصابين سابقين، موضحاً أنه لم يطرأ أيُّ تداعيات على أيٍّ من المصابين بالفيروس، بمن فيهم الحالات التي تخضع للحجر الصحي.

وكانت أولى إصابات بفيروس كورونا قد تمّ تسجيلها في الضفة الغربية في الخامس من الشهر الجاري في مدينة بيت لحم.