النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليتوانيا تخطط لبيع "الموقع البنفسجي".. السجن السري للمخابرات الأمريكية

اعتُقل فيه متشددون أُسروا في أفغانستان والعراق

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الليتوانية تخطط لبيع مبنى، كان يضم سابقًا سجنًا سريًّا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

وأضافت الصحيفة بأن صندوق العقارات التابع للحكومة الليتوانية قرر التخلص من المباني غير المستخدَمة، لكن السعر لم يُعلَن بعد، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبيَّنت أن المنشأة التي أطلقت عليها "سي آي إيه" اسم "الموقع البنفسجي"، و"المشروع رقم 2"، كانت تؤوي متشددين، أُسروا في أفغانستان والعراق.

وأوضحت أن "سي آي إيه" كانت تُجري في المنشأة استجوابات خاصة، وتمارس التعذيب فيها بين عامَيْ 2005 و2006، في ظل ظروف قاسية في زنازين عازلة للصوت.

وأفادت بأن "أبو زبيدة"، أحد أقرب المقربين لأسامة بن لادن، اعتُقل في السجن السري، ودفعت له ليتوانيا مؤخرًا مائة ألف يورو تعويضًا عن السجن غير القانوني والتعذيب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ليتوانيا تخطط لبيع "الموقع البنفسجي".. السجن السري للمخابرات الأمريكية
سبق

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الليتوانية تخطط لبيع مبنى، كان يضم سابقًا سجنًا سريًّا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

وأضافت الصحيفة بأن صندوق العقارات التابع للحكومة الليتوانية قرر التخلص من المباني غير المستخدَمة، لكن السعر لم يُعلَن بعد، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبيَّنت أن المنشأة التي أطلقت عليها "سي آي إيه" اسم "الموقع البنفسجي"، و"المشروع رقم 2"، كانت تؤوي متشددين، أُسروا في أفغانستان والعراق.

وأوضحت أن "سي آي إيه" كانت تُجري في المنشأة استجوابات خاصة، وتمارس التعذيب فيها بين عامَيْ 2005 و2006، في ظل ظروف قاسية في زنازين عازلة للصوت.

وأفادت بأن "أبو زبيدة"، أحد أقرب المقربين لأسامة بن لادن، اعتُقل في السجن السري، ودفعت له ليتوانيا مؤخرًا مائة ألف يورو تعويضًا عن السجن غير القانوني والتعذيب.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
08:28 PM

ليتوانيا تخطط لبيع "الموقع البنفسجي".. السجن السري للمخابرات الأمريكية

اعتُقل فيه متشددون أُسروا في أفغانستان والعراق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
946

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الليتوانية تخطط لبيع مبنى، كان يضم سابقًا سجنًا سريًّا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

وأضافت الصحيفة بأن صندوق العقارات التابع للحكومة الليتوانية قرر التخلص من المباني غير المستخدَمة، لكن السعر لم يُعلَن بعد، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبيَّنت أن المنشأة التي أطلقت عليها "سي آي إيه" اسم "الموقع البنفسجي"، و"المشروع رقم 2"، كانت تؤوي متشددين، أُسروا في أفغانستان والعراق.

وأوضحت أن "سي آي إيه" كانت تُجري في المنشأة استجوابات خاصة، وتمارس التعذيب فيها بين عامَيْ 2005 و2006، في ظل ظروف قاسية في زنازين عازلة للصوت.

وأفادت بأن "أبو زبيدة"، أحد أقرب المقربين لأسامة بن لادن، اعتُقل في السجن السري، ودفعت له ليتوانيا مؤخرًا مائة ألف يورو تعويضًا عن السجن غير القانوني والتعذيب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة