ليتوانيا تخطط لبيع "الموقع البنفسجي".. السجن السري للمخابرات الأمريكية

اعتُقل فيه متشددون أُسروا في أفغانستان والعراق

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الليتوانية تخطط لبيع مبنى، كان يضم سابقًا سجنًا سريًّا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

وأضافت الصحيفة بأن صندوق العقارات التابع للحكومة الليتوانية قرر التخلص من المباني غير المستخدَمة، لكن السعر لم يُعلَن بعد، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبيَّنت أن المنشأة التي أطلقت عليها "سي آي إيه" اسم "الموقع البنفسجي"، و"المشروع رقم 2"، كانت تؤوي متشددين، أُسروا في أفغانستان والعراق.

وأوضحت أن "سي آي إيه" كانت تُجري في المنشأة استجوابات خاصة، وتمارس التعذيب فيها بين عامَيْ 2005 و2006، في ظل ظروف قاسية في زنازين عازلة للصوت.

وأفادت بأن "أبو زبيدة"، أحد أقرب المقربين لأسامة بن لادن، اعتُقل في السجن السري، ودفعت له ليتوانيا مؤخرًا مائة ألف يورو تعويضًا عن السجن غير القانوني والتعذيب.