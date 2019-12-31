وفاة والدة وكيل إمارة منطقة الرياض

تؤدى الصلاة عليها في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

توفيت والدة وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

ويصلى على الفقيدة بعد صلاة عصر غد الأربعاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وتدفن في مقبرة العود.

ويقام العزاء من بعد صلاة المغرب، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بمنزل عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السديري -رحمه الله- في الرياض.

عنوان عزاء الرجال:

‏https://maps.app.goo.gl/y2tAaqSmgJqDDmnz9

عنوان عزاء النساء:

‏https://maps.app.goo.gl/PYBK73xu6VHC2sj66

وتتقدم صحيفة "سبق" بخالص العزاء للدكتور فيصل السديري، وأسرة السديري كافة، كما تسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة، وأن يسكنها فسيح جناته.