بالصور.. ضيوف جائزة الملك سلمان: المسابقة تبشر بجيل يحمل القرآن في صدره ويعمل به

"الرشود" و"باسودان" يشيدان بالتفاعل الكبير بين الحفظة

استقبل الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح، ضيوف الجائزة في مقر تصفياتها النهائية، خالد بن إبراهيم المرشود، المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور محمد بن أحمد باسودان وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.

توجه الضيفان الكريمان إلى قاعة الاستماع، وأنصتا إلى نماذج متميزة من تلاوات المتسابقين أمام لجنة المحكمين، ثم تجولا في معرض الجائزة المصور، واطلعا على إصدارات الأمانة ومطبوعاتها.

وقال "المرشود" بهذه المناسبة: لقد تميزت جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في هذه الدورة العشرين بالتفاعل الكبير، والمنافسة القوية بين أبنائنا الحفظة، فكلهم – ولله الحمد – متقن للحفظ، مجود في التلاوة، متميز في الترتيل والأداء، وقد حققت الجائزة نجاحاً كبيراً في توجيه الأبناء والبنات إلى كتاب الله الكريم، وفي نهاية الزيارة وقَّع الضيفان في سجل الزيارات.