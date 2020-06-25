النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديث يحول "إنستجرام" إلى نسخة مقلدة من "تيك توك"

أطلقت عليها "Reels".. في بعض البلدان لاختبار فعالياتها

طرحت منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام" تحديثاً لخاصية جديدة توصف بأنها نسخة مقلدة من "تيك توك".

وطرحت بالفعل "إنستجرام" التقنية الجديدة التي أطلقت عليها "Reels" في بعض البلدان لاختبار فعالياتها ونجاحها.

وتعمل تلك التقنية على عرض مقاطع فيديو قصيرة لا تتعدى مدتها 15 ثانية بصورة متتالية وعشوائية للمستخدمين ومن يرغب في وضع مقاطعه للجمهور العام، مثل تطبيق" تيك توك الشهير".

وتم طرح الخدمة في البرازيل، حيث نشأت الفكرة داخل إنستجرام، وفي فرنسا وألمانيا، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها إلى دول أخرى حول العالم.

ويحاول "إنستجرام" أن يسحب البساط من تيك توك، مثلما تحاول "سناب شات" كذلك عن طريق طرح تقنيات تسمح للمستخدم، وبالأخص المراهقين منهم، بالبقاء على التطبيق من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تيك توك من أجل تسجيل مقاطع الفيديو اللطيفة.

ويعتبر تطبيق "تيك توك" أحدث التطبيقات الناشئة الصاعدة بقوة الصاروخ، بسبب شعبيته الكبيرة والطاغية وسط المراهقين والمستخدمين صغار السن.

إنستجرام تيك توك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تحديث يحول "إنستجرام" إلى نسخة مقلدة من "تيك توك"
سبق

طرحت منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام" تحديثاً لخاصية جديدة توصف بأنها نسخة مقلدة من "تيك توك".

وطرحت بالفعل "إنستجرام" التقنية الجديدة التي أطلقت عليها "Reels" في بعض البلدان لاختبار فعالياتها ونجاحها.

وتعمل تلك التقنية على عرض مقاطع فيديو قصيرة لا تتعدى مدتها 15 ثانية بصورة متتالية وعشوائية للمستخدمين ومن يرغب في وضع مقاطعه للجمهور العام، مثل تطبيق" تيك توك الشهير".

وتم طرح الخدمة في البرازيل، حيث نشأت الفكرة داخل إنستجرام، وفي فرنسا وألمانيا، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها إلى دول أخرى حول العالم.

ويحاول "إنستجرام" أن يسحب البساط من تيك توك، مثلما تحاول "سناب شات" كذلك عن طريق طرح تقنيات تسمح للمستخدم، وبالأخص المراهقين منهم، بالبقاء على التطبيق من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تيك توك من أجل تسجيل مقاطع الفيديو اللطيفة.

ويعتبر تطبيق "تيك توك" أحدث التطبيقات الناشئة الصاعدة بقوة الصاروخ، بسبب شعبيته الكبيرة والطاغية وسط المراهقين والمستخدمين صغار السن.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
10:41 AM

تحديث يحول "إنستجرام" إلى نسخة مقلدة من "تيك توك"

أطلقت عليها "Reels".. في بعض البلدان لاختبار فعالياتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
206

طرحت منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام" تحديثاً لخاصية جديدة توصف بأنها نسخة مقلدة من "تيك توك".

وطرحت بالفعل "إنستجرام" التقنية الجديدة التي أطلقت عليها "Reels" في بعض البلدان لاختبار فعالياتها ونجاحها.

وتعمل تلك التقنية على عرض مقاطع فيديو قصيرة لا تتعدى مدتها 15 ثانية بصورة متتالية وعشوائية للمستخدمين ومن يرغب في وضع مقاطعه للجمهور العام، مثل تطبيق" تيك توك الشهير".

وتم طرح الخدمة في البرازيل، حيث نشأت الفكرة داخل إنستجرام، وفي فرنسا وألمانيا، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها إلى دول أخرى حول العالم.

ويحاول "إنستجرام" أن يسحب البساط من تيك توك، مثلما تحاول "سناب شات" كذلك عن طريق طرح تقنيات تسمح للمستخدم، وبالأخص المراهقين منهم، بالبقاء على التطبيق من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تيك توك من أجل تسجيل مقاطع الفيديو اللطيفة.

ويعتبر تطبيق "تيك توك" أحدث التطبيقات الناشئة الصاعدة بقوة الصاروخ، بسبب شعبيته الكبيرة والطاغية وسط المراهقين والمستخدمين صغار السن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,316
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة