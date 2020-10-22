النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفياً لأهم فحوصات العيون في مرافقها الصحية

نشرت وزارة الصحة في حسابها الرسمي في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش_بصحة إنفوجرافيك تعريفياً يوضح أهم فحوصات العيون التي توفرها الوزارة عبر مستشفياتها التخصصية للعيون (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض/ مستشفى العيون في جدة/ مستشفى العيون في الظهران) أو من خلال عيادات الفحوصات الطبية للعيون (مراكز الرعاية الصحية الأولية/ جميع المستشفيات والمدن الطبية).

وأبانت الصحة أن هذه الفحوصات تشمل "اختبار عمى الألوان/ طبقية القرنية/ اختبار الجفاف/ فحص النظر/ تنظير قاع العين/ التصوير البصري/ تصوير قاع العين بعد حقن الفلورسين/ ضغط العين/ صبغ العين بالفلورسين/ فحص مجال الرؤية/ تصوير قاع العين بعد حقن ICG تصوير الأوعية بخضرة الإندوسيانين".

وأشارت "الصحة" إلى أن التحويل للمستشفيات التخصصية يتم من خلال أي مستشفى حكومي أو خاص به طبيب عيون، مع آخر تقرير طبي للحالة.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفياً لأهم فحوصات العيون في مرافقها الصحية
سبق

نشرت وزارة الصحة في حسابها الرسمي في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش_بصحة إنفوجرافيك تعريفياً يوضح أهم فحوصات العيون التي توفرها الوزارة عبر مستشفياتها التخصصية للعيون (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض/ مستشفى العيون في جدة/ مستشفى العيون في الظهران) أو من خلال عيادات الفحوصات الطبية للعيون (مراكز الرعاية الصحية الأولية/ جميع المستشفيات والمدن الطبية).

وأبانت الصحة أن هذه الفحوصات تشمل "اختبار عمى الألوان/ طبقية القرنية/ اختبار الجفاف/ فحص النظر/ تنظير قاع العين/ التصوير البصري/ تصوير قاع العين بعد حقن الفلورسين/ ضغط العين/ صبغ العين بالفلورسين/ فحص مجال الرؤية/ تصوير قاع العين بعد حقن ICG تصوير الأوعية بخضرة الإندوسيانين".

وأشارت "الصحة" إلى أن التحويل للمستشفيات التخصصية يتم من خلال أي مستشفى حكومي أو خاص به طبيب عيون، مع آخر تقرير طبي للحالة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:54 AM

"الصحة" تنشر إنفوجرافيك تعريفياً لأهم فحوصات العيون في مرافقها الصحية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
903

نشرت وزارة الصحة في حسابها الرسمي في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش_بصحة إنفوجرافيك تعريفياً يوضح أهم فحوصات العيون التي توفرها الوزارة عبر مستشفياتها التخصصية للعيون (مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض/ مستشفى العيون في جدة/ مستشفى العيون في الظهران) أو من خلال عيادات الفحوصات الطبية للعيون (مراكز الرعاية الصحية الأولية/ جميع المستشفيات والمدن الطبية).

وأبانت الصحة أن هذه الفحوصات تشمل "اختبار عمى الألوان/ طبقية القرنية/ اختبار الجفاف/ فحص النظر/ تنظير قاع العين/ التصوير البصري/ تصوير قاع العين بعد حقن الفلورسين/ ضغط العين/ صبغ العين بالفلورسين/ فحص مجال الرؤية/ تصوير قاع العين بعد حقن ICG تصوير الأوعية بخضرة الإندوسيانين".

وأشارت "الصحة" إلى أن التحويل للمستشفيات التخصصية يتم من خلال أي مستشفى حكومي أو خاص به طبيب عيون، مع آخر تقرير طبي للحالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,295
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,600

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة