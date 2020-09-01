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الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة

المحافظ حث الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني

أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، قرارات إدارية تتضمن ترقية (302) موظف من منسوبي المؤسسة عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وبهذه المناسبة هنأ المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركات المطاحن، الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات في تحفيزهم على العطاء والإنتاجية، كما حث جميع الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء لمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي، مؤكداً أهمية المنصة الرقمية "مسار" لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة
سبق

أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، قرارات إدارية تتضمن ترقية (302) موظف من منسوبي المؤسسة عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وبهذه المناسبة هنأ المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركات المطاحن، الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات في تحفيزهم على العطاء والإنتاجية، كما حث جميع الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء لمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي، مؤكداً أهمية المنصة الرقمية "مسار" لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
11:11 AM

الحبوب: ترقية 302 موظف من منسوبي المؤسسة

المحافظ حث الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، قرارات إدارية تتضمن ترقية (302) موظف من منسوبي المؤسسة عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وبهذه المناسبة هنأ المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركات المطاحن، الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الترقيات في تحفيزهم على العطاء والإنتاجية، كما حث جميع الموظفين على مضاعفة الجهود والتفاني في الأداء لمزيد من التقدم في مسارهم الوظيفي، مؤكداً أهمية المنصة الرقمية "مسار" لتقييم الأداء وحفظ حقوق الموظف وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لدعم وتحفيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز فيه.

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