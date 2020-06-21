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عن بُعد وبتقنية عالية.. 7 آلاف طالب يواصلون تعليمهم الصيفي بجامعة نجران

"آل رجب": 18613 جلسة بمدة 9916 ساعة للتعلم المتزامن بالفصول الافتراضية

يواصل أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة بجامعة نجران، تعليمهم في الفصل الصيفي عن بُعد، وفق خدمات إلكترونية عالية المستوى وفرتها الجامعة؛ حيث أثبتت الإحصائيات العالية التي سجلتها عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد للأسابيع الماضية منذ انطلاق الفصل الصيفي خلال متابعتها للإجراءات انتظام الطلاب والطالبات في الجامعة وفروعها في المحافظات عبر الأنظمة الإلكترونية التي أتاحتها الجامعة.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور خيران بن دباش آل رجب، من خلال متابعة ومراقبة النظام، استقرار جميع أدوات النظام ومرونة استخدامها، وذلك عن طريق التقارير والإحصائيات اليومية والأسبوعية الشاملة؛ حيث بلغ تسجيل الدخول على النظام خلال الثلاثة الأسابيع المنصرمة من الفصل الصيفي 151259 وبلغ عدد التقييمات 15663 وإنشاء 3171 لوحة نقاش، كما تم استعراض 4565064 ملفاً بواسطة النظام.

وبيّن "آل رجب" أنه فيما يتعلق بالتعلم المتزامن عبر الفصول الافتراضية، فقد تم إنشاء 18613 جلسة بمدة 9916 ساعة بحضور 84950 طالباً وطالبة خلال الثلاث الأسابيع الأولى من الفصل الصيفي، مشيرا إلى أنه في جانب الدعم الفني فقد تمت الإجابة على 397 تذكرة دعم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة.

ونوه إلى أنه بلغ عدد الشعب الدراسية 666 شعبة في مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 285 عضو هيئة تدريس يديرون المحاضرات بشكل منتظم وطُرق تدريسية حديثة تسهم في سير العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

جامعة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بُعد وبتقنية عالية.. 7 آلاف طالب يواصلون تعليمهم الصيفي بجامعة نجران
سبق

يواصل أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة بجامعة نجران، تعليمهم في الفصل الصيفي عن بُعد، وفق خدمات إلكترونية عالية المستوى وفرتها الجامعة؛ حيث أثبتت الإحصائيات العالية التي سجلتها عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد للأسابيع الماضية منذ انطلاق الفصل الصيفي خلال متابعتها للإجراءات انتظام الطلاب والطالبات في الجامعة وفروعها في المحافظات عبر الأنظمة الإلكترونية التي أتاحتها الجامعة.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور خيران بن دباش آل رجب، من خلال متابعة ومراقبة النظام، استقرار جميع أدوات النظام ومرونة استخدامها، وذلك عن طريق التقارير والإحصائيات اليومية والأسبوعية الشاملة؛ حيث بلغ تسجيل الدخول على النظام خلال الثلاثة الأسابيع المنصرمة من الفصل الصيفي 151259 وبلغ عدد التقييمات 15663 وإنشاء 3171 لوحة نقاش، كما تم استعراض 4565064 ملفاً بواسطة النظام.

وبيّن "آل رجب" أنه فيما يتعلق بالتعلم المتزامن عبر الفصول الافتراضية، فقد تم إنشاء 18613 جلسة بمدة 9916 ساعة بحضور 84950 طالباً وطالبة خلال الثلاث الأسابيع الأولى من الفصل الصيفي، مشيرا إلى أنه في جانب الدعم الفني فقد تمت الإجابة على 397 تذكرة دعم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة.

ونوه إلى أنه بلغ عدد الشعب الدراسية 666 شعبة في مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 285 عضو هيئة تدريس يديرون المحاضرات بشكل منتظم وطُرق تدريسية حديثة تسهم في سير العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:31 PM

عن بُعد وبتقنية عالية.. 7 آلاف طالب يواصلون تعليمهم الصيفي بجامعة نجران

"آل رجب": 18613 جلسة بمدة 9916 ساعة للتعلم المتزامن بالفصول الافتراضية

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هادي آل كليب - نجران
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يواصل أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة بجامعة نجران، تعليمهم في الفصل الصيفي عن بُعد، وفق خدمات إلكترونية عالية المستوى وفرتها الجامعة؛ حيث أثبتت الإحصائيات العالية التي سجلتها عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد للأسابيع الماضية منذ انطلاق الفصل الصيفي خلال متابعتها للإجراءات انتظام الطلاب والطالبات في الجامعة وفروعها في المحافظات عبر الأنظمة الإلكترونية التي أتاحتها الجامعة.

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور خيران بن دباش آل رجب، من خلال متابعة ومراقبة النظام، استقرار جميع أدوات النظام ومرونة استخدامها، وذلك عن طريق التقارير والإحصائيات اليومية والأسبوعية الشاملة؛ حيث بلغ تسجيل الدخول على النظام خلال الثلاثة الأسابيع المنصرمة من الفصل الصيفي 151259 وبلغ عدد التقييمات 15663 وإنشاء 3171 لوحة نقاش، كما تم استعراض 4565064 ملفاً بواسطة النظام.

وبيّن "آل رجب" أنه فيما يتعلق بالتعلم المتزامن عبر الفصول الافتراضية، فقد تم إنشاء 18613 جلسة بمدة 9916 ساعة بحضور 84950 طالباً وطالبة خلال الثلاث الأسابيع الأولى من الفصل الصيفي، مشيرا إلى أنه في جانب الدعم الفني فقد تمت الإجابة على 397 تذكرة دعم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة.

ونوه إلى أنه بلغ عدد الشعب الدراسية 666 شعبة في مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 285 عضو هيئة تدريس يديرون المحاضرات بشكل منتظم وطُرق تدريسية حديثة تسهم في سير العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

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