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مهارة قاتلة.. طالِبٌ يتسلق عمود إنارة بجوار مدرسته بالقنفذة

على ارتفاع يزيد على 15 مترًا.. الشاب ظلّ يتأرجح ثم عاد نزولًا

تداوَلَ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يتسلق عمود إنارة، ارتفاعه يزيد على 15 مترًا، قبل أن يتأرجح أعلى العمود ويعود للأسفل.

وقد تَسَلّق الشاب، وهو أحد طلاب مدرسة متوسطة وثانوية أحد بني زيد بتعليم القنفذة، العمود المجاور للمدرسة قبل الطابورالصباحي، وبوصوله لأعلى العمود؛ تأرجَحَ ثم عاد نزولًا، في محاولة منه للترفيه؛ على الرغم من خطورة هذا التصرف.

وقالت مصادر لـ"سبق": المهمة القاتلة قد تكررت كثيرًا من الشاب في مناسبات ومواقع مختلفة دون هدف محدد؛ وهو الأمر الذي دعا الكثير من متناقلي المقطع إلى مطالبة تصحيح مسار الشاب ومنعه من الصعود بهذا الشكل، والاستفادة من مهارته بطريقة آمنة.

شاب يتسلق عمود إنارة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهارة قاتلة.. طالِبٌ يتسلق عمود إنارة بجوار مدرسته بالقنفذة
سبق

تداوَلَ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يتسلق عمود إنارة، ارتفاعه يزيد على 15 مترًا، قبل أن يتأرجح أعلى العمود ويعود للأسفل.

وقد تَسَلّق الشاب، وهو أحد طلاب مدرسة متوسطة وثانوية أحد بني زيد بتعليم القنفذة، العمود المجاور للمدرسة قبل الطابورالصباحي، وبوصوله لأعلى العمود؛ تأرجَحَ ثم عاد نزولًا، في محاولة منه للترفيه؛ على الرغم من خطورة هذا التصرف.

وقالت مصادر لـ"سبق": المهمة القاتلة قد تكررت كثيرًا من الشاب في مناسبات ومواقع مختلفة دون هدف محدد؛ وهو الأمر الذي دعا الكثير من متناقلي المقطع إلى مطالبة تصحيح مسار الشاب ومنعه من الصعود بهذا الشكل، والاستفادة من مهارته بطريقة آمنة.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
09:54 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
02:30 AM

مهارة قاتلة.. طالِبٌ يتسلق عمود إنارة بجوار مدرسته بالقنفذة

على ارتفاع يزيد على 15 مترًا.. الشاب ظلّ يتأرجح ثم عاد نزولًا

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
35
25,641

تداوَلَ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يتسلق عمود إنارة، ارتفاعه يزيد على 15 مترًا، قبل أن يتأرجح أعلى العمود ويعود للأسفل.

وقد تَسَلّق الشاب، وهو أحد طلاب مدرسة متوسطة وثانوية أحد بني زيد بتعليم القنفذة، العمود المجاور للمدرسة قبل الطابورالصباحي، وبوصوله لأعلى العمود؛ تأرجَحَ ثم عاد نزولًا، في محاولة منه للترفيه؛ على الرغم من خطورة هذا التصرف.

وقالت مصادر لـ"سبق": المهمة القاتلة قد تكررت كثيرًا من الشاب في مناسبات ومواقع مختلفة دون هدف محدد؛ وهو الأمر الذي دعا الكثير من متناقلي المقطع إلى مطالبة تصحيح مسار الشاب ومنعه من الصعود بهذا الشكل، والاستفادة من مهارته بطريقة آمنة.

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