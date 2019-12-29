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وافدون مخالفون يديرون أسواقًا بجنوب جدة

يفتقدون التوطين.. ومطالب بزيادة الرقابة

شن مواطنون هجوماً لاذعاً على جهات حكومية فشلت في إيقاف وافدين مخالفين يمارسون البيع في حلقة للخضار بجنوب جدة ويقفون أمام محلات بيع الخضار بهدف جلب الزبائن والبيع في وضح النهار.

وقال مواطنون لـ"سبق" إن الأجهزه المختصة تكتفي بمداهمة الحلقة عند الإبلاغ فقط في حين يلوذ البائعون بالفرار وما أن يغادر المكلفون بالمداهمة حتى يعود الوافدون لممارسة البيع دون خوف.

وطالب المواطنون بشن حملات متتالية وملاحقتهم وفتح المجال أمام المواطنين للعمل في هذه الحلقة، كما طالبوا بزيارة السوق الذي تقع به الحلقة وهو سوق شعبي يعاني من التستر؛ حيث تشكل العمالة الوافدة 100% ومعظمهم يمارسون التستر تحت غطاء سعوديين يتقاضون مبالغ مالية يتسلمونها نهاية كل شهر من الوافدين الذين يمارسون البيع في جميع المجالات الشرائية حيث تدير العمالة الوافدة السوق بما فيه من محلات والتي تزيد عن 150 محلاً.

وافدين مخالفين يمارسون البيع حلقة للخضار بجنوب جدة

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وافدون مخالفون يديرون أسواقًا بجنوب جدة
سبق

شن مواطنون هجوماً لاذعاً على جهات حكومية فشلت في إيقاف وافدين مخالفين يمارسون البيع في حلقة للخضار بجنوب جدة ويقفون أمام محلات بيع الخضار بهدف جلب الزبائن والبيع في وضح النهار.

وقال مواطنون لـ"سبق" إن الأجهزه المختصة تكتفي بمداهمة الحلقة عند الإبلاغ فقط في حين يلوذ البائعون بالفرار وما أن يغادر المكلفون بالمداهمة حتى يعود الوافدون لممارسة البيع دون خوف.

وطالب المواطنون بشن حملات متتالية وملاحقتهم وفتح المجال أمام المواطنين للعمل في هذه الحلقة، كما طالبوا بزيارة السوق الذي تقع به الحلقة وهو سوق شعبي يعاني من التستر؛ حيث تشكل العمالة الوافدة 100% ومعظمهم يمارسون التستر تحت غطاء سعوديين يتقاضون مبالغ مالية يتسلمونها نهاية كل شهر من الوافدين الذين يمارسون البيع في جميع المجالات الشرائية حيث تدير العمالة الوافدة السوق بما فيه من محلات والتي تزيد عن 150 محلاً.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
03:18 PM

وافدون مخالفون يديرون أسواقًا بجنوب جدة

يفتقدون التوطين.. ومطالب بزيادة الرقابة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
3,001

شن مواطنون هجوماً لاذعاً على جهات حكومية فشلت في إيقاف وافدين مخالفين يمارسون البيع في حلقة للخضار بجنوب جدة ويقفون أمام محلات بيع الخضار بهدف جلب الزبائن والبيع في وضح النهار.

وقال مواطنون لـ"سبق" إن الأجهزه المختصة تكتفي بمداهمة الحلقة عند الإبلاغ فقط في حين يلوذ البائعون بالفرار وما أن يغادر المكلفون بالمداهمة حتى يعود الوافدون لممارسة البيع دون خوف.

وطالب المواطنون بشن حملات متتالية وملاحقتهم وفتح المجال أمام المواطنين للعمل في هذه الحلقة، كما طالبوا بزيارة السوق الذي تقع به الحلقة وهو سوق شعبي يعاني من التستر؛ حيث تشكل العمالة الوافدة 100% ومعظمهم يمارسون التستر تحت غطاء سعوديين يتقاضون مبالغ مالية يتسلمونها نهاية كل شهر من الوافدين الذين يمارسون البيع في جميع المجالات الشرائية حيث تدير العمالة الوافدة السوق بما فيه من محلات والتي تزيد عن 150 محلاً.

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