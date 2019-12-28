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"مرور طبرجل" يضبط المفحّط المتهور.. بدون لوحات وعكس اتجاه السير

دعا أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوجيههم بالنصح والإرشاد

ضبطت دوريات مرور محافظة طبرجل إحدى المركبات تمارس التفحيط بدون لوحات وفي عكس اتجاه السير، وإلقاء القبض على سائقها وحجزها؛ تمهيداً لعرض الموقوف على الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وشددت إدارة مرور منطقة الجوف على أنه سيتم التعامل مع المفحطين وقاطعي الإشارات المرورية بحزم تام.

ودعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم التوجيه السليم بالنصح والإرشاد، حتى لا يكون أبناؤهم سبباً في قتل أنفسهم والآخرين، أو إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة.

مرور طبرجل التفحيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور طبرجل" يضبط المفحّط المتهور.. بدون لوحات وعكس اتجاه السير
سبق

ضبطت دوريات مرور محافظة طبرجل إحدى المركبات تمارس التفحيط بدون لوحات وفي عكس اتجاه السير، وإلقاء القبض على سائقها وحجزها؛ تمهيداً لعرض الموقوف على الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وشددت إدارة مرور منطقة الجوف على أنه سيتم التعامل مع المفحطين وقاطعي الإشارات المرورية بحزم تام.

ودعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم التوجيه السليم بالنصح والإرشاد، حتى لا يكون أبناؤهم سبباً في قتل أنفسهم والآخرين، أو إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:18 PM

"مرور طبرجل" يضبط المفحّط المتهور.. بدون لوحات وعكس اتجاه السير

دعا أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوجيههم بالنصح والإرشاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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1,352

ضبطت دوريات مرور محافظة طبرجل إحدى المركبات تمارس التفحيط بدون لوحات وفي عكس اتجاه السير، وإلقاء القبض على سائقها وحجزها؛ تمهيداً لعرض الموقوف على الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وشددت إدارة مرور منطقة الجوف على أنه سيتم التعامل مع المفحطين وقاطعي الإشارات المرورية بحزم تام.

ودعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم التوجيه السليم بالنصح والإرشاد، حتى لا يكون أبناؤهم سبباً في قتل أنفسهم والآخرين، أو إتلاف الممتلكات الخاصة والعامة.

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