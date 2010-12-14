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الشيخ المطلق يفتتح مقر "جمعية تَعلّم" بالرياض ويدشّن الموقع الإلكتروني الجديد

افتتح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة جمعية تَعلّم - المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه - مقر الجمعية بالرياض، بعد تجديده.

وكان في معية الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة سلمان بن سعيدان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .

ونفذ الشيخ المطلق جولة في مقر الجمعية اطلع خلالها على الأقسام الإدارية ونبذة عن المبادرات التي تقدمها الجمعية .

ودشن بعدها الموقع الإلكتروني للجمعية ‏واستمع لشرح مفصل عن محتويات الموقع وخدماته، وكرّم الداعمين والمشاركين في ترميم مبنى الجمعية.

واختتم جولته بحديثه عن أهمية دعم القرآن الكريم وما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام خاص بالقرآن وأهله .

من جانب آخر، قدم الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم العباد شكره للشيخ عبدالله المطلق على حضوره وافتتاحه لمقر الجمعية وتدشين الموقع الإلكتروني.

كما شدد الشيخ العباد على أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه لدى النشء ومختلف شرائح المجتمع.

ذكر أن الجمعيات القرآنية تفتح أبوابها للراغبين في تعلم القرآن وعلومه، مثمنًا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقرآن وما توليه من رعاية خاصة لجمعيات القرآن الكريم.

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الشيخ المطلق يفتتح مقر "جمعية تَعلّم" بالرياض ويدشّن الموقع الإلكتروني الجديد
سبق

افتتح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة جمعية تَعلّم - المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه - مقر الجمعية بالرياض، بعد تجديده.

وكان في معية الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة سلمان بن سعيدان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .

ونفذ الشيخ المطلق جولة في مقر الجمعية اطلع خلالها على الأقسام الإدارية ونبذة عن المبادرات التي تقدمها الجمعية .

ودشن بعدها الموقع الإلكتروني للجمعية ‏واستمع لشرح مفصل عن محتويات الموقع وخدماته، وكرّم الداعمين والمشاركين في ترميم مبنى الجمعية.

واختتم جولته بحديثه عن أهمية دعم القرآن الكريم وما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام خاص بالقرآن وأهله .

من جانب آخر، قدم الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم العباد شكره للشيخ عبدالله المطلق على حضوره وافتتاحه لمقر الجمعية وتدشين الموقع الإلكتروني.

كما شدد الشيخ العباد على أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه لدى النشء ومختلف شرائح المجتمع.

ذكر أن الجمعيات القرآنية تفتح أبوابها للراغبين في تعلم القرآن وعلومه، مثمنًا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقرآن وما توليه من رعاية خاصة لجمعيات القرآن الكريم.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
08:43 PM

الشيخ المطلق يفتتح مقر "جمعية تَعلّم" بالرياض ويدشّن الموقع الإلكتروني الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق رئيس مجلس إدارة جمعية تَعلّم - المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه - مقر الجمعية بالرياض، بعد تجديده.

وكان في معية الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة سلمان بن سعيدان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .

ونفذ الشيخ المطلق جولة في مقر الجمعية اطلع خلالها على الأقسام الإدارية ونبذة عن المبادرات التي تقدمها الجمعية .

ودشن بعدها الموقع الإلكتروني للجمعية ‏واستمع لشرح مفصل عن محتويات الموقع وخدماته، وكرّم الداعمين والمشاركين في ترميم مبنى الجمعية.

واختتم جولته بحديثه عن أهمية دعم القرآن الكريم وما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام خاص بالقرآن وأهله .

من جانب آخر، قدم الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم العباد شكره للشيخ عبدالله المطلق على حضوره وافتتاحه لمقر الجمعية وتدشين الموقع الإلكتروني.

كما شدد الشيخ العباد على أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه لدى النشء ومختلف شرائح المجتمع.

ذكر أن الجمعيات القرآنية تفتح أبوابها للراغبين في تعلم القرآن وعلومه، مثمنًا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقرآن وما توليه من رعاية خاصة لجمعيات القرآن الكريم.

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