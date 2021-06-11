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حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية

خلال شهر شوال

كشفت إمارة منطقة حائل أن لجان التعديات بالإمارة أزالت خلال شهر شوال المنصرم 566.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة.

وتفصيلًا: أزالت اللجنة الأولى بمدينة حائل 128.000 متر مربع، فيما أزالت اللجنة الثانية بمدينة حائل 47.000 متر مربع، وفي محافظة بقعاء أزالت اللجان 300.000 متر مربع، وفي محافظة الشملي تمت إزالة 71.000 متر مربع، أما في محافظة موقق فقد تمت إزالة 15.000 متر مربع، وفي محافظة السليمي أزالت اللجان 5.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية.


أما محافظات: الغزالة، الشنان، الحائط، سميراء، فلم تسجل أي تعديات خلال شهر شوال هذا العام.

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حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية
سبق

كشفت إمارة منطقة حائل أن لجان التعديات بالإمارة أزالت خلال شهر شوال المنصرم 566.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة.

وتفصيلًا: أزالت اللجنة الأولى بمدينة حائل 128.000 متر مربع، فيما أزالت اللجنة الثانية بمدينة حائل 47.000 متر مربع، وفي محافظة بقعاء أزالت اللجان 300.000 متر مربع، وفي محافظة الشملي تمت إزالة 71.000 متر مربع، أما في محافظة موقق فقد تمت إزالة 15.000 متر مربع، وفي محافظة السليمي أزالت اللجان 5.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية.


أما محافظات: الغزالة، الشنان، الحائط، سميراء، فلم تسجل أي تعديات خلال شهر شوال هذا العام.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
06:47 PM

حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية

خلال شهر شوال

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منصور الشلاقي - حائل
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كشفت إمارة منطقة حائل أن لجان التعديات بالإمارة أزالت خلال شهر شوال المنصرم 566.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة.

وتفصيلًا: أزالت اللجنة الأولى بمدينة حائل 128.000 متر مربع، فيما أزالت اللجنة الثانية بمدينة حائل 47.000 متر مربع، وفي محافظة بقعاء أزالت اللجان 300.000 متر مربع، وفي محافظة الشملي تمت إزالة 71.000 متر مربع، أما في محافظة موقق فقد تمت إزالة 15.000 متر مربع، وفي محافظة السليمي أزالت اللجان 5.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية.


أما محافظات: الغزالة، الشنان، الحائط، سميراء، فلم تسجل أي تعديات خلال شهر شوال هذا العام.

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