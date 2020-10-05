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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا

تناولا أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وتناول الوزيران خلال الاتصال أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، واستعرضا أوجه التعاون القائم في مختلف المجالات، وأجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كما تبادلا وجهات النظر حيال التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وتناول الوزيران خلال الاتصال أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، واستعرضا أوجه التعاون القائم في مختلف المجالات، وأجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كما تبادلا وجهات النظر حيال التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
05:40 PM

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا

تناولا أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وتناول الوزيران خلال الاتصال أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، واستعرضا أوجه التعاون القائم في مختلف المجالات، وأجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كما تبادلا وجهات النظر حيال التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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