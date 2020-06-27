البحرين تسجل 3 حالات وفاة و724 إصابة جديدة بكورونا

تعافي 636 مريضًا يرفع حصيلة حالات الشفاء إلى 19137

أعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين تسجيل 3 حالات وفاة و724 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وأشارت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إلى وفاة 3 حالات قائمة لفيروس كورونا؛ اثنتان لمواطنيْن يبلغان من العمر 49 عاماً، و65 عاماً، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 44 عاماً.



وقالت الوزارة في وقت متأخر من أمس: إنها رصدت 724 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة؛ منها 474 حالة لعمالة وافدة، و240 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج.



وكشفت عن تعافي 636 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19137 حالة.



وأوضحت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 94 حالة؛ منها 48 حالة تحت العناية، في حين أن 5547 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5595 حالة.