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"ابن حوقان" يحتفل بزواج ابنه خالد في جدة

احتفل الشاعر محمد بن حوقان المالكي، بزواج ابنه خالد بإحدى قاعات الاحتفالات بجدة، بحضور عدد من المشايخ والوجهاء والشعراء.

شهد برنامج الحفل عددًا من الفقرات، بدأت من الحفل المنبري، واشتملت فقرات الحفل على عدد من القصائد المنبرية التي خُصصت للمناسبة، وألقاها عدد من كبار شعراء القبائل والمملكة والخليج العربي.

ورحّب الشاعر محمد بن حوقان بكل الحضور الذين شاركوه فرحته بزواج ابنه، وشكرهم على تلبية الدعوة.

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"ابن حوقان" يحتفل بزواج ابنه خالد في جدة
سبق

احتفل الشاعر محمد بن حوقان المالكي، بزواج ابنه خالد بإحدى قاعات الاحتفالات بجدة، بحضور عدد من المشايخ والوجهاء والشعراء.

شهد برنامج الحفل عددًا من الفقرات، بدأت من الحفل المنبري، واشتملت فقرات الحفل على عدد من القصائد المنبرية التي خُصصت للمناسبة، وألقاها عدد من كبار شعراء القبائل والمملكة والخليج العربي.

ورحّب الشاعر محمد بن حوقان بكل الحضور الذين شاركوه فرحته بزواج ابنه، وشكرهم على تلبية الدعوة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:47 AM

"ابن حوقان" يحتفل بزواج ابنه خالد في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل الشاعر محمد بن حوقان المالكي، بزواج ابنه خالد بإحدى قاعات الاحتفالات بجدة، بحضور عدد من المشايخ والوجهاء والشعراء.

شهد برنامج الحفل عددًا من الفقرات، بدأت من الحفل المنبري، واشتملت فقرات الحفل على عدد من القصائد المنبرية التي خُصصت للمناسبة، وألقاها عدد من كبار شعراء القبائل والمملكة والخليج العربي.

ورحّب الشاعر محمد بن حوقان بكل الحضور الذين شاركوه فرحته بزواج ابنه، وشكرهم على تلبية الدعوة.

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