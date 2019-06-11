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"بلدية بارق" تغلق 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية

بينها عدم تطبيق مسافة التباعد أو تطهير الأسطح وتوفير المعقمات

أغلق قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، أنه ضمن الجهود اليومية لمراقبي قسم رقابة الأسواق في متابعة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وخلال جولة على المحلات المهنية في بارق؛ أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الوقائية تم من خلالها إغلاق خمسة محلات مخالفة؛ من حيث عدم تطبيق مسافة التباعد التي لا تقل عن مترين وعدم تطهير الأسطح وتوفير المعقمات.

وأشار "آل مبشر" إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين؛ مؤكدًا استمرار الجولات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المحافظة والمراكز التابعة.

بلدية محافظة بارق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية بارق" تغلق 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية
سبق

أغلق قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، أنه ضمن الجهود اليومية لمراقبي قسم رقابة الأسواق في متابعة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وخلال جولة على المحلات المهنية في بارق؛ أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الوقائية تم من خلالها إغلاق خمسة محلات مخالفة؛ من حيث عدم تطبيق مسافة التباعد التي لا تقل عن مترين وعدم تطهير الأسطح وتوفير المعقمات.

وأشار "آل مبشر" إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين؛ مؤكدًا استمرار الجولات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المحافظة والمراكز التابعة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:45 AM

"بلدية بارق" تغلق 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية

بينها عدم تطبيق مسافة التباعد أو تطهير الأسطح وتوفير المعقمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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أغلق قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق 5 محلات مهنية مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، أنه ضمن الجهود اليومية لمراقبي قسم رقابة الأسواق في متابعة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وخلال جولة على المحلات المهنية في بارق؛ أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الوقائية تم من خلالها إغلاق خمسة محلات مخالفة؛ من حيث عدم تطبيق مسافة التباعد التي لا تقل عن مترين وعدم تطهير الأسطح وتوفير المعقمات.

وأشار "آل مبشر" إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين؛ مؤكدًا استمرار الجولات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المحافظة والمراكز التابعة.

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