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زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب طوكيو

لم يصدر تحذير من وقوع موجات "تسونامي"

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن زلزالًا هز المباني في طوكيو؛ لكن لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال؛ مضيفةً أن مركز الزلزال كان في إيباراكي شمالي طوكيو.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية.

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زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب طوكيو
سبق

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن زلزالًا هز المباني في طوكيو؛ لكن لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال؛ مضيفةً أن مركز الزلزال كان في إيباراكي شمالي طوكيو.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:28 AM

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب طوكيو

لم يصدر تحذير من وقوع موجات "تسونامي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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1,086

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن زلزالًا هز المباني في طوكيو؛ لكن لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال؛ مضيفةً أن مركز الزلزال كان في إيباراكي شمالي طوكيو.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية.

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