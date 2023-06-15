النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو "طريق الشهيد" يتفاعل برد "بلدية الداير": خط آخر وسنتخذ إجراءً قانونياً

قالت: وايتات المياه والمعدات تصل للمنزل بسهولة.. و"الإضافي" أدرجناه في المشاريع

فنّدت بلدية محافظة الداير، ما نُشر عبر مقطع فيديو، وذكر فيه أحد المواطنين؛ أنه يعمل على صيانة وتمهيد طريق فرعي بالأسمنت لأسرة شهيد على حسابه الخاص.

تفصيلاً، قالت بلدية الداير في توضيح لـ"سبق": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لوالد الشهيد أحمد يحيى المالكي، الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تحدث فيه عن بلدية محافظة الداير وعدم خدمة منزل الشهيد، والتجاوب معهم، وما ظهر فيه من مغالطات بعدم سفلتة الطريق، عدا الاتهامات التي طالت موظفي البلدية بعمل اتفاقيات مع المقاولين، في سبيل عدم خدمة منزل الشهيد، وعليه نوضح؛ فقد قامت البلدية ومنذ استشهاد ولده بسفلتة طريق منزل الشهيد أحمد يحيى أحمد الخالدي، من الشارع العام في بدوة، بطول 214 متراً طولياً من الشارع العام (كما هو موضح في الصور المرفقة).

وأضافت البلدية: "كما أن وايتات المياه والمعدات تصل لمنزل الشهيد بكل سهولة، (وموضح ذلك في الصور المرفقة من أرض الموقع)، وما يطالب به المواطن هو خط آخر قام بفتحه لاحقاً، يصل لمنزله من الجهة الأخرى، وهو خط إضافي، والبلدية قامت بإدراجه ضمن المشاريع البلدية".

وأكدت البلدية أنها تخدم منازل الشهداء وذويهم كما نصت على ذلك التعليمات، وفي الوقت نفسه ترفض رفضاً قاطعاً ظهور ونشر مقاطع الفيديو التي تسيء لمنسوبيها، وتحمل مخالفات للحقائق وأنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم لذلك.

وكان محافظ الداير قد تفاعل مع الفيديو المتداول لأسرة شهيد، ووجّه بمتابعة طلباتهم فوراً، وتوضيح آلية التعامل مع طلبات سفلتة الأحياء، وطلبات المواطنين، وإعلانها لضمان الشفافية.

بلدية محافظة الداير طريق الشهيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو "طريق الشهيد" يتفاعل برد "بلدية الداير": خط آخر وسنتخذ إجراءً قانونياً
سبق

فنّدت بلدية محافظة الداير، ما نُشر عبر مقطع فيديو، وذكر فيه أحد المواطنين؛ أنه يعمل على صيانة وتمهيد طريق فرعي بالأسمنت لأسرة شهيد على حسابه الخاص.

تفصيلاً، قالت بلدية الداير في توضيح لـ"سبق": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لوالد الشهيد أحمد يحيى المالكي، الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تحدث فيه عن بلدية محافظة الداير وعدم خدمة منزل الشهيد، والتجاوب معهم، وما ظهر فيه من مغالطات بعدم سفلتة الطريق، عدا الاتهامات التي طالت موظفي البلدية بعمل اتفاقيات مع المقاولين، في سبيل عدم خدمة منزل الشهيد، وعليه نوضح؛ فقد قامت البلدية ومنذ استشهاد ولده بسفلتة طريق منزل الشهيد أحمد يحيى أحمد الخالدي، من الشارع العام في بدوة، بطول 214 متراً طولياً من الشارع العام (كما هو موضح في الصور المرفقة).

وأضافت البلدية: "كما أن وايتات المياه والمعدات تصل لمنزل الشهيد بكل سهولة، (وموضح ذلك في الصور المرفقة من أرض الموقع)، وما يطالب به المواطن هو خط آخر قام بفتحه لاحقاً، يصل لمنزله من الجهة الأخرى، وهو خط إضافي، والبلدية قامت بإدراجه ضمن المشاريع البلدية".

وأكدت البلدية أنها تخدم منازل الشهداء وذويهم كما نصت على ذلك التعليمات، وفي الوقت نفسه ترفض رفضاً قاطعاً ظهور ونشر مقاطع الفيديو التي تسيء لمنسوبيها، وتحمل مخالفات للحقائق وأنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم لذلك.

وكان محافظ الداير قد تفاعل مع الفيديو المتداول لأسرة شهيد، ووجّه بمتابعة طلباتهم فوراً، وتوضيح آلية التعامل مع طلبات سفلتة الأحياء، وطلبات المواطنين، وإعلانها لضمان الشفافية.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:22 PM

فيديو "طريق الشهيد" يتفاعل برد "بلدية الداير": خط آخر وسنتخذ إجراءً قانونياً

قالت: وايتات المياه والمعدات تصل للمنزل بسهولة.. و"الإضافي" أدرجناه في المشاريع

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
2
3,425

فنّدت بلدية محافظة الداير، ما نُشر عبر مقطع فيديو، وذكر فيه أحد المواطنين؛ أنه يعمل على صيانة وتمهيد طريق فرعي بالأسمنت لأسرة شهيد على حسابه الخاص.

تفصيلاً، قالت بلدية الداير في توضيح لـ"سبق": "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لوالد الشهيد أحمد يحيى المالكي، الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تحدث فيه عن بلدية محافظة الداير وعدم خدمة منزل الشهيد، والتجاوب معهم، وما ظهر فيه من مغالطات بعدم سفلتة الطريق، عدا الاتهامات التي طالت موظفي البلدية بعمل اتفاقيات مع المقاولين، في سبيل عدم خدمة منزل الشهيد، وعليه نوضح؛ فقد قامت البلدية ومنذ استشهاد ولده بسفلتة طريق منزل الشهيد أحمد يحيى أحمد الخالدي، من الشارع العام في بدوة، بطول 214 متراً طولياً من الشارع العام (كما هو موضح في الصور المرفقة).

وأضافت البلدية: "كما أن وايتات المياه والمعدات تصل لمنزل الشهيد بكل سهولة، (وموضح ذلك في الصور المرفقة من أرض الموقع)، وما يطالب به المواطن هو خط آخر قام بفتحه لاحقاً، يصل لمنزله من الجهة الأخرى، وهو خط إضافي، والبلدية قامت بإدراجه ضمن المشاريع البلدية".

وأكدت البلدية أنها تخدم منازل الشهداء وذويهم كما نصت على ذلك التعليمات، وفي الوقت نفسه ترفض رفضاً قاطعاً ظهور ونشر مقاطع الفيديو التي تسيء لمنسوبيها، وتحمل مخالفات للحقائق وأنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم لذلك.

وكان محافظ الداير قد تفاعل مع الفيديو المتداول لأسرة شهيد، ووجّه بمتابعة طلباتهم فوراً، وتوضيح آلية التعامل مع طلبات سفلتة الأحياء، وطلبات المواطنين، وإعلانها لضمان الشفافية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,700
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,235

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة