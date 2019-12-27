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رسائل منتهية الصلاحية.. تحديث من "واتساب" يحمل مفاجآت مذهلة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، بصدد طرح تحديث جديد سيحمل مفاجآت مذهلة؛ أبرزها الرسائل منتهية الصلاحية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "واتساب" قرّرت أن تضيف فكرة "رسائل التدمير الذاتي أو منتهية الصلاحية" في المحادثات الجماعية لأول مرة في تاريخها.

وأشارت التقارير إلى أن تلك الميزة ستكون متاحة حاليًا في نسخة "البيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

ويسمح تحديث "واتساب" الجديد بإضافة صلاحية للرسالة يتم بعدها مسح الرسالة بصورة تلقائية بعد فترة زمنية يحددها المستخدم؛ إما بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

وتهدف تلك الميزة عبر "واتساب" لمنع المحادثات الجماعية من تداول رسائل ذات سعة تخزينية أكبر مما يسمح به الهاتف الذكي.

كما أنها تسمح أيضًا باختفاء رسائل حساسة لا يرغب المستخدم في بقائها متاحة لفترة أطول تسمح لأي غرباء أو متطفلين بالاطلاع عليها.

واتساب تحديث واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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رسائل منتهية الصلاحية.. تحديث من "واتساب" يحمل مفاجآت مذهلة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، بصدد طرح تحديث جديد سيحمل مفاجآت مذهلة؛ أبرزها الرسائل منتهية الصلاحية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "واتساب" قرّرت أن تضيف فكرة "رسائل التدمير الذاتي أو منتهية الصلاحية" في المحادثات الجماعية لأول مرة في تاريخها.

وأشارت التقارير إلى أن تلك الميزة ستكون متاحة حاليًا في نسخة "البيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

ويسمح تحديث "واتساب" الجديد بإضافة صلاحية للرسالة يتم بعدها مسح الرسالة بصورة تلقائية بعد فترة زمنية يحددها المستخدم؛ إما بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

وتهدف تلك الميزة عبر "واتساب" لمنع المحادثات الجماعية من تداول رسائل ذات سعة تخزينية أكبر مما يسمح به الهاتف الذكي.

كما أنها تسمح أيضًا باختفاء رسائل حساسة لا يرغب المستخدم في بقائها متاحة لفترة أطول تسمح لأي غرباء أو متطفلين بالاطلاع عليها.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
05:24 PM

رسائل منتهية الصلاحية.. تحديث من "واتساب" يحمل مفاجآت مذهلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، بصدد طرح تحديث جديد سيحمل مفاجآت مذهلة؛ أبرزها الرسائل منتهية الصلاحية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "واتساب" قرّرت أن تضيف فكرة "رسائل التدمير الذاتي أو منتهية الصلاحية" في المحادثات الجماعية لأول مرة في تاريخها.

وأشارت التقارير إلى أن تلك الميزة ستكون متاحة حاليًا في نسخة "البيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

ويسمح تحديث "واتساب" الجديد بإضافة صلاحية للرسالة يتم بعدها مسح الرسالة بصورة تلقائية بعد فترة زمنية يحددها المستخدم؛ إما بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

وتهدف تلك الميزة عبر "واتساب" لمنع المحادثات الجماعية من تداول رسائل ذات سعة تخزينية أكبر مما يسمح به الهاتف الذكي.

كما أنها تسمح أيضًا باختفاء رسائل حساسة لا يرغب المستخدم في بقائها متاحة لفترة أطول تسمح لأي غرباء أو متطفلين بالاطلاع عليها.

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